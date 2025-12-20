Ušetrí stovky eur a ničoho sa nemusí vzdať. Muž objavil recept na lacnejšie Vianoce, skúsiť to môže každý
Ak vás desia vianočné výdavky, skúste tento trik.
Ceny potravín stúpajú, rodinné rozpočty sa napínajú a mnohí sa už teraz obávajú, koľko ich budú stáť tohtoročné Vianoce. Brit Al Baker sa rozhodol so sviatočnými výdavkami zatočiť po svojom a dokazuje, že vďaka jeho jednoduchému triku môže každý ušetriť stovky eur bez toho, aby sa musel čohokoľvek vzdať.
Plánovanie počas celého roka
„Pri súčasných životných nákladoch je to jednoducho rozumné,“ hovorí Baker v podcaste What’s The Jam. Na Vianoce si vraj šetrí a nakupuje už od januára, pričom vďaka dôslednému plánovaniu ušetrí približne 75 percent bežných vianočných nákladov.
Na najdrahšie obdobie roka sa pripravuje tak, že sleduje zľavy, využíva výpredaje a všetko, čo sa dá, ukladá do mrazničky. Kým väčšina ľudí začína nakupovať až v decembri, on má do konca októbra hotové takmer všetko – a to len za približne 30 libier, teda v prepočte len za 34 eur.
Mraznička ako najlepší pomocník
Najskôr hľadá mäso vo výpredajoch – napríklad moriakov, ktorých kúpi v januári za zlomok pôvodnej ceny a v mrazáku ich má až do Vianoc. „Ľudia sa na mňa často pozerajú, akoby som bol trochu blázon, ale keď im to vysvetlím, vidia v tom logiku,“ dodáva Baker v podcaste What’s The Jam.
Do mrazničky si pripravuje aj yorkshirské pudingy, pečené zemiaky či dezerty so zľavou. Tvrdí, že mrazené jedlá chutia rovnako dobre ako čerstvé a zároveň šetria čas aj peniaze.