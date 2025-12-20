Ušetrí stovky eur a ničoho sa nemusí vzdať. Muž objavil recept na lacnejšie Vianoce, skúsiť to môže každý - Dobré noviny
Dobré noviny
Ušetrí stovky eur a ničoho sa nemusí vzdať. Muž objavil recept na lacnejšie Vianoce, skúsiť to môže každý
Ušetrí stovky eur a ničoho sa nemusí vzdať. Muž objavil recept na lacnejšie Vianoce, skúsiť to môže každý

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Freepik @Drazen Zigic, mdjaff

Ak vás desia vianočné výdavky, skúste tento trik.

Ceny potravín stúpajú, rodinné rozpočty sa napínajú a mnohí sa už teraz obávajú, koľko ich budú stáť tohtoročné Vianoce. Brit Al Baker sa rozhodol so sviatočnými výdavkami zatočiť po svojom a dokazuje, že vďaka jeho jednoduchému triku môže každý ušetriť stovky eur bez toho, aby sa musel čohokoľvek vzdať.

Plánovanie počas celého roka

„Pri súčasných životných nákladoch je to jednoducho rozumné,“ hovorí Baker v podcaste What’s The Jam. Na Vianoce si vraj šetrí a nakupuje už od januára, pričom vďaka dôslednému plánovaniu ušetrí približne 75 percent bežných vianočných nákladov.

Foto: Freepik, @freepik

Na najdrahšie obdobie roka sa pripravuje tak, že sleduje zľavy, využíva výpredaje a všetko, čo sa dá, ukladá do mrazničky. Kým väčšina ľudí začína nakupovať až v decembri, on má do konca októbra hotové takmer všetko – a to len za približne 30 libier, teda v prepočte len za 34 eur.

Mraznička ako najlepší pomocník

Najskôr hľadá mäso vo výpredajoch – napríklad moriakov, ktorých kúpi v januári za zlomok pôvodnej ceny a v mrazáku ich má až do Vianoc. „Ľudia sa na mňa často pozerajú, akoby som bol trochu blázon, ale keď im to vysvetlím, vidia v tom logiku,“ dodáva Baker v podcaste What’s The Jam.

Sako napokon manželke nevadilo.
Prečítajte si tiež: Bol na mizine, ale chcel svadbu so ženou svojich snov. Mladík vďaka netradičnému nápadu ušetril tisíce

Do mrazničky si pripravuje aj yorkshirské pudingy, pečené zemiaky či dezerty so zľavou. Tvrdí, že mrazené jedlá chutia rovnako dobre ako čerstvé a zároveň šetria čas aj peniaze.

Malé triky, veľká úspora

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

