Po priateľovej smrti si želala jediné. Lucia Mokráňová je šťastná s Martinom, s ktorým ešte nemôže mať svadbu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po priateľovej smrti si želala jediné. Lucia Mokráňová je šťastná s Martinom, s ktorým ešte nemôže mať svadbu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Ilustračné fotografie.

Zbadali ste po byte behať rybenku? Nenápadný hmyz vás upozorňuje na problém, ktorý môže vyjsť draho

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek.

Milenka sa šplhala po jej chrbte a ona drela pre rodinu. Zuzana Belohorcová druhé šance nedáva

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

SLEDUJE NÁS 207 078 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po priateľovej smrti si želala jediné. Lucia Mokráňová je šťastná s Martinom, s ktorým ešte nemôže mať svadbu

Lucia Mokráňová našla šťastie pri Martinovi.
Lucia Mokráňová našla šťastie pri Martinovi. — Foto: Instagram @ luciamokranova, @ elemfit.sk

Fitness trénerka a influencerka a jej partner Martin tvoria pár už približne šesť rokov.

„Ty budeš žena, s ktorou budem mať deti,“ povedal jej a ona zacítila v srdci lásku a pokoj. Lucia Mokráňová zažila v živote niekoľko momentov, počas ktorých pochybovala o tom, že to s ňou dopadne dobre. Jej prvá veľká láska zahynula pri nečakanom nešťastí a ju to zdrvilo. Zatvorená a izolovaná odmietala pomoc blízkych a trvalo jej dlho, kým sa ako-tak pozbierala. Smrť dýchala na krk jej samej, keď mala vážnu autonehodu a nebolo jasné, čo s ňou bude. 

Známa fitneska, influencerka a hviezda reality šou Farma napokon stretla milovaného Martina, ktorý bol v správnom čase na správnom mieste. Spolu sa radujú z dcérky Talinky a s pánom Božským im už chýba jediná vec - svadba. Majú však jednu podmienku, pre ktorú sa ešte nemôžu postaviť pred oltár.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Mokranova (@luciamokranova)

Prišla o lásku

Lucia Mokráňová pochádza zo slovenského mesta Topoľčany a do povedomia verejnosti sa spočiatku dostala ako jedna z účastníčok obľúbenej reality šou Farma. Po jej skončení sa potom stala aj úspešnou influencerkou, keďže na sociálnych sieťach má takmer 300-tisíc fanúšikov. Okrem toho sa tiež dlhodobo venuje športu a je aj fitness trénerkou.

Veronika Rajek je vydatá pani.
Prečítajte si tiež: Písalo jej mnoho chlapov, on to spravil inak. Najsledovanejšia Slovenka našla šťastie pri mužovi s názorom

Svoje každodenné radosti aj starosti zdieľa s tisíckami fanúšikov a pred pár rokmi sa rozhodla prehovoriť aj o tých najbolestnejších chvíľach vo svojom živote, keď vyrozprávala svoj osobný príbeh, ako v mladom veku nečakane prišla o priateľa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Mokranova (@luciamokranova)

Nevládala žiť

„Mala som prvého priateľa, ktorý mal nehodu a bohužiaľ to neprežil. Bolo také obdobie, keď som nevedela, čo so sebou, lebo som si myslela, že takéto veci sa dejú len vo filme a má to potom nejaký šťastný koniec. Vôbec som nevedela takúto ťažkú situáciu vstrebať, bola som na to príliš mladá a predtým som mala život gombičku, ako sa povie,“ povedala ešte v minulosti vo Fitcaste Janyho Landla.

Andrea Verešová našla lásku a šťastie po boku českého podnikateľa Daniela Volopicha.
Prečítajte si tiež: Chce s ním zostarnúť. Andrea Verešová a jej Daniel prekonali aj pornoškandál, ktorý ich mohol zničiť

Po smrti milovaného partnera sa športovkyňa uzavrela do seba, zavrela sa do izby a jediné, čo si želala, bolo, aby sa prebrala z tejto nočnej mory. „Jediné, čo som chcela, bolo spať a čakať na ráno, kedy sa zobudím a poviem si, že to bol len zlý sen,“ spomínala po rokoch. Aj keď jej chcelo pomôcť množstvo ľudí, ona ich pomoc odmietala. „Mala som pocit, že by bolo lepšie, keby som tu nebola. Nevidela som svetlo na konci tunela. Každý večer som si hovorila, že už nevládzem žiť,“ priznala v rozhovore pre Teleráno Lucia, ktorá mala neskôr sama vážnu autonehodu a nevedelo sa, či to prežije.

Muž jej života

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…