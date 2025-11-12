Koľko im toho povedať? pýtal sa sám seba. Princ William vysvetlil, ako s deťmi hovoril o chorobe ich mamy - Dobré noviny
Koľko im toho povedať? pýtal sa sám seba. Princ William vysvetlil, ako s deťmi hovoril o chorobe ich mamy
Koľko im toho povedať? pýtal sa sám seba. Princ William vysvetlil, ako s deťmi hovoril o chorobe ich mamy

Rodina princa Williama a Kate čelila v posledných dvoch rokoch náročným chvíľam.

Spracovať v sebe fakt, že hneď dvaja blízki rodinní príslušníci bojujú s onkologickým ochorením, je náročné aj pre dospelých a svojím spôsobom sa s tým museli vyrovnať aj deti. Ako informuje BBCprinc William teraz prehovoril o spôsobe, s ktorým s deťmi o chorobe spolu s manželkou hovorili a ako k ním pristupovali v ťažkých chvíľach. Jednu vec sa rozhodli zmeniť.

Náročná situácia

Buckinghamský palác vo februári 2024 oznámil, že kráľovi Karolovi III. diagnostikovali rakovinu, začal sa liečiť a dal si pauzu od verejných povinností. Palác typ rakoviny nešpecifikoval. Táto diagnóza prišla len 17 mesiacov po tom, ako sa ujal vlády po smrti svojej 96-ročnej matky, kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela 8. septembra 2022.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

S krutou chorobou bojovala aj princezná Kate, ktorej začiatkom roku 2024 diagnostikovali bližšie nešpecifikovanú formu rakoviny. V septembri potom prišla potešujúca správa. „Ako sa leto chýli ku koncu, ani vám neviem povedať, aká je to úľava, že som konečne ukončila chemoterapiu. Posledných deväť mesiacov bolo pre nás ako rodinu neuveriteľne náročných. Život, ako ho poznáte, sa môže v okamihu zmeniť a my sme si museli nájsť spôsob, ako preplávať rozbúrenými vodami a touto neznámou cestou,“ priznala pred viac ako rokom Kate.

Skrývanie nefunguje

Ako teraz prezradil William, spoločne sa rozhodli, že s deťmi budú viac komunikovať. „Skrývať niečo pred nimi väčšinou nefunguje,“ povedal v rozhovore pre brazílsku televíziu. Princ z Walesu pricestoval do Brazílie udeliť cenu Earthshot Prize, ktorá sa dáva za nápady ovplyvňujúce planétu v pozitívnom zmysle. „Každá rodina má svoje vlastné ťažkosti a výzvy,“ dodal.

