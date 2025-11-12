Neďaleko Trnavy išlo o minúty. Marcela hľadala neznámeho muža, na ktorého hrdinstvo nikdy nezabudne - Dobré noviny
Neďaleko Trnavy išlo o minúty. Marcela hľadala neznámeho muža, na ktorého hrdinstvo nikdy nezabudne
Neďaleko Trnavy išlo o minúty. Marcela hľadala neznámeho muža, na ktorého hrdinstvo nikdy nezabudne

— Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Facebook Záchranná zdravotná služba Bratislava

Všimol si, že s autom nakrajnici niečo nie je v poriadku.

Vo chvíli, keď šlo o sekundy, zastavil. Neznámy muž v dodávke si pri ceste z Bučian do neďalekej Trnavy všimol niečo, čo iní možno prehliadli – v aute stojacom na krajnici sa vodič bezvládne zosúval na sedadlo. Jeho rýchla reakcia rozhodla o tom, že je dnes nažive.

Ako informuje portál Trnavak, o tomto výnimočnom skutku napísala na sociálnej sieti Marcela, ktorá sa na verejnosť obrátila s prosbou o pomoc. Chcela nájsť hrdinu, ktorý jej zachránil manžela.

Zachránil mu život

„Chcem nájsť pána, ktorý zastavil na dodávke na ceste smerom z Bučianskeho motorestu na Trnavu. Zbadal, že niekto bezvládne klesá z auta, ktoré je na krajnici. Môjmu manželovi poskytol prvú pomoc, zavolal záchranku. Išlo o minúty... zachránil mu život. Ďakujem mu z celého srdca, ale chcem sa mu poďakovať osobne,“ napísala Marcela v príspevku, ktorý sa začal lavínovito šíriť naprieč facebookovými skupinami.

Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Pod jej slovami sa okamžite objavili stovky komentárov. Ľudia písali plní dojatia a obdivu. „Tak by sa mali všetci ľudia k sebe správať. Zaslúži si veľké ďakujem,“ napísala Dana. Ďalší Trnavčan pripomenul, že niekedy stačí málo. „Vždy, keď vidíte nezvyčajne odstavené auto, zastavte. Opýtať sa, či je všetko v poriadku, je to najmenej – a tá minúta môže zachrániť život.“

Sila internetu a ľudskosti

Článok pokračuje na ďalšej strane...

