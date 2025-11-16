Priprav si remeň, počul a vedel, že je zle. Štefan Skrúcaný porozprával o tom, aká bola kedysi výchova
Známy herec má dve dcéry a dvoch synov.
Štefan Skrúcaný je štvornásobným otcom a posledný krát sa ním stal v šesťdesiatke otcom. Známy herec má z prvého manželstva dospelú dcéru a z druhého manželstva s herečkou Zuzkou Tlučkovou dvoch synov. Pri všetkých ratolestiach sa podieľal na výchove a pri najmladšej dcérke Elle je už skúseným tatinom. V rozhovore pre Šarm však podotkol, že v minulosti bola výchova prísnejšia a aj on sám staršie deti vychovával v tomto duchu.
Dostal aj facku
Známy slovenský herec a moderátor sa počas života môže pochváliť až štyrmi prírastkami. Z prvého manželstva s Darinou Wolfovou má najstaršiu dcéru Lindu, s ktorou má vraj vrúcny vzťah. S herečkou Zuzkou Tlučkovou má zase dvoch synov - Lukáša a Tomáša. Najmladšia dcéra Ella, ktorá sa narodila v máji 2020, keď mal Skrúcaný 60 rokov, pochádza z jeho aktuálneho manželstva s moderátorkou Erikou Judínyovou.
Na výchove všetkých svojich detí sa herec snažil podieľať, hoci prvorodenú Lindu údajne podľa medializovaných informácií priamo nevychovával. Každopádne však priznal, že v minulosti bola výchova nepochybne prísnejšia a výnimkou neboli ani fyzické tresty. Jemu samému sa facka tiež občas ušla, najmä vtedy, keď niečo vyviedol.
„Ja som mal veľmi dobrých rodičov. Otec, ktorý už nežije, mi tuším raz v živote dal facku. To skôr mama mala takéto ráznejšie výchovné metódy, ale aj ona v tom bola skôr taká ‚diétna‘. Ale áno, občas sa to stalo. Hlavne vtedy, keď bol v škole nejaký problém, alebo po rodičovskom združení. Počul som: ‚Priprav si remeň‘, ale potom z toho bol jeden alebo dva nepodarené údery. Kedysi to bolo naozaj úplne iné,“ prezradil s tým, že aj svoje staršie deti tiež vychovával trošku prísnejšie.