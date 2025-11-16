Priprav si remeň, počul a vedel, že je zle. Štefan Skrúcaný porozprával o tom, aká bola kedysi výchova - Dobré noviny
Priprav si remeň, počul a vedel, že je zle. Štefan Skrúcaný porozprával o tom, aká bola kedysi výchova
Priprav si remeň, počul a vedel, že je zle. Štefan Skrúcaný porozprával o tom, aká bola kedysi výchova

Štefan Skrúcaný prezradil, že kedysi bola výchova detí prísnejšia. Vpravo s najmladšou dcérkou Ellou.
Štefan Skrúcaný prezradil, že kedysi bola výchova detí prísnejšia. Vpravo s najmladšou dcérkou Ellou. — Foto: Wikimedia Commons, AngryBiceps, Instagram @ erikajudinyova

Známy herec má dve dcéry a dvoch synov.

Štefan Skrúcaný je štvornásobným otcom a posledný krát sa ním stal v šesťdesiatke otcom. Známy herec má z prvého manželstva dospelú dcéru a z druhého manželstva s herečkou Zuzkou Tlučkovou dvoch synov. Pri všetkých ratolestiach sa podieľal na výchove a pri najmladšej dcérke Elle je už skúseným tatinom. V rozhovore pre Šarm však podotkol, že v minulosti bola výchova prísnejšia a aj on sám staršie deti vychovával v tomto duchu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Neskoro Večer: Talkshow PM (@neskorovecer)

Dostal aj facku

Známy slovenský herec a moderátor sa počas života môže pochváliť až štyrmi prírastkami. Z prvého manželstva s Darinou Wolfovou má najstaršiu dcéru Lindu, s ktorou má vraj vrúcny vzťah. S herečkou Zuzkou Tlučkovou má zase dvoch synov - Lukáša a Tomáša. Najmladšia dcéra Ella, ktorá sa narodila v máji 2020, keď mal Skrúcaný 60 rokov, pochádza z jeho aktuálneho manželstva s moderátorkou Erikou Judínyovou.

Štefan Skrúcaný s bývalou manželkou Zuzanou Tlučkovou.
Prečítajte si tiež: Zažil s ňou najkrajšie obdobie, no ich rodinu poznamenala tragédia. Skrúcanému dalo silu až odpustenie

Na výchove všetkých svojich detí sa herec snažil podieľať, hoci prvorodenú Lindu údajne podľa medializovaných informácií priamo nevychovával. Každopádne však priznal, že v minulosti bola výchova nepochybne prísnejšia a výnimkou neboli ani fyzické tresty. Jemu samému sa facka tiež občas ušla, najmä vtedy, keď niečo vyviedol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

„Ja som mal veľmi dobrých rodičov. Otec, ktorý už nežije, mi tuším raz v živote dal facku. To skôr mama mala takéto ráznejšie výchovné metódy, ale aj ona v tom bola skôr taká ‚diétna‘. Ale áno, občas sa to stalo. Hlavne vtedy, keď bol v škole nejaký problém, alebo po rodičovskom združení. Počul som: ‚Priprav si remeň‘, ale potom z toho bol jeden alebo dva nepodarené údery. Kedysi to bolo naozaj úplne iné,“ prezradil s tým, že aj svoje staršie deti tiež vychovával trošku prísnejšie.

Presekáva prales

