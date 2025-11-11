Teleráno bolo ako toxický vzťah. Lenka Šóošová vysvetlila, prečo po 20 rokoch opustila rannú šou
Dohováral jej aj manžel.
„Keď som smutná, som smutná, keď sa mi chce plakať, plačem, keď sa mi chce smiať, smejem sa,“ hovorí o sebe Lenka Šóošová, ktorá sa snaží byť autentická a úprimná a tak to urobila aj v momente, keď začala uvažovať o konci v Teleráne. Dlhoročná tvár obľúbenej rannej šou v rozhovore pre Denník N prvýkrát uviedla, že sa ako moderátorka cítila ako v toxickom vzťahu.
Dve dekády
Keď ako umelecká maskérka videla po chodbách kráčať Soňu Müllerovú, Alenu Heribanovú, Emmu Tekelyovú či Ivetu Malachovskú, verila, že by raz mohla robiť prácu ako ony. Lenka Šóošová nakoniec dostala ponuku stať sa moderátorkou v televízii Markíza a neváhala ani sekundu.
„V tom čase to také nebolo. Na skúškach nás bolo asi desať. Skúšali nás snímať spredu aj zboku, všímali si, ako reagujeme, či pred kamerou hráme – bolo to ako na ‚vyšetrovačke‘. Myslím si, že zavážila moja prirodzenosť,“ spomínala v rozhovore pre Denník N. S moderátorom Romanom Juraškom boli od začiatku stálou súčasťou rannej relácie Teleráno, kde pôsobili 20 rokov. Moment, keď si definitívne povedala, že končí, podľa jej slov neprišiel z ničoho nič. Uvažovala o tom dlhé dva roky.
Dohováral jej aj manžel
„Bolo to ťažké rozhodnutie, Teleráno bolo moje dieťa, moja identita. To sa nedá len tak pustiť. Priznám sa, že to mám naozaj odplakané. Aj môj manžel mi hovoril: ‚Lenka, ty sa musíš rozhodnúť. Ja ti nemôžem povedať, aby si odišla, aj keď ti to robí zle,‘“ priznala dlhoročná tvár Markízy, ktorej moderovanie Teleráno už nerobilo dobre. „Je to ako toxický vzťah, v ktorom viete, že sa ľúbite, ale musí sa to skončiť,“ povedala prvýkrát otvorene dôvod, prečo odišla z obrazoviek.