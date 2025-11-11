Rozplačte sa v kúte a pošlite si kvety. Staré návody na získanie muža sú dnes hitom internetu
Nežartujte, neplačte, alebo práve naopak?
Keby ženy z prelomu 19. a 20. storočia mali sociálne sieti, ich obsah by vyzeral úplne inak než dnes. Namiesto návodov na sebalásku by sme tam našli videá s titulkom „Ako si udržať muža – nerozprávajte, nehovorte o šatách a hlavne sa nesmejte.“
Pred sto rokmi sa totiž brali veľmi vážne rady, ktoré by dnes skôr pobavili, informuje portál Diva. Knihy, magazíny a plagáty vtedy učili ženy, ako sa správať, aby pôsobili „žiadane“.
Ticho, bez vtipov a v širokých šatách
Jeden z prvých „návodov pre dámy“ napísal v roku 1846 americký pastor Harvey Newcomb, ktorý sa mimochodom nikdy neoženil. Jeho kniha The Young Lady’s Guide ponúkala rady, ktoré sa dnes čítajú ako groteska.
„Nikdy nedovoľte, aby ste žartovali pred ľuďmi. Zvyčajne to vedie k sarkazmu, ktorý je veľmi zlým zlozvykom jazyka,“ písal vážne. Rovnako kriticky sa staval k tesnému oblečeniu: „Ak viete niečo o čiernych hadoch, určite viete, že ak útočí, omotá sa okolo svojej obete... účinky úzkeho oblečenia sú podobné,“ napísal.
Vytrvalosť nadovšetko
Niektoré rady však neboli úplne zlé – len prehnané. Americká novinárka Dorothy Dixová vo svojej knihe How to Find and Hold a Husband z roku 1939 radila ženám, aby sa nebáli ísť si za tým, čo chcú.
„Vyberte si konkrétnych mužov, ktorých by ste chceli mať za manželov. Pustite sa búrlivo do toho! Prakticky každá žena sa môže vydať za akéhokoľvek muža, ak po ňom pôjde tvrdo a vytrvalo, no nedá to na sebe vedieť,“ napísala. Na svoju dobu to boli prekvapivo odvážne slová – aj keď dnes by sme ich asi čítali s úsmevom.