Tvorca Spider-Mana rád deťom varil bobaľky. Na rusínske dedičstvo nezabudol, aj keď o ňom nehovoril
Svetoznámy tvorca komixov mal slovenské korene.
Počas veľkej vlny vysťahovalectva opustilo územie Slovenska státisíce ľudí, ktorí vymenili hladové doliny za prísľuby lepších zajtrajškov. Mnohí potomkovia týchto emigrantov sa v časoch svojich úspechov k pôvodu rodičov či starých rodičov priznávali, o iných sa to zas zistilo len tak medzi riadkami.
Presne to bol prípad Stephena Johna Ditka, amerického komiksového umelca, spoluautora Marvelovských superhrdinov, ako boli Spiderman či Doktor Strange. A bez jeho pričinenia by ani Iron Man nemal svoj charakteristický červeno-žltý štýl.
Komixový nadšenec
Steve Ditko sa narodil v roku 1927 v Pensylvánii, pričom traja z jeho starých rodičov boli Rusíni z východného Slovenska. Jeho otec Stefan bol umeleckým majstrom tesárom v oceliarňach a mama sa starala o domácnosť. Narodil sa ako druhý zo štyroch súrodencov.
Nebyť otca, svet marvelovských hrdinov mohol vyzerať úplne inak. Láska ku komiksom sa totiž zrodila práve vďaka nemu – neprestajne ich totiž vyhľadával v novinách. A keď sa Steve po prvý raz dostal k tlačenému Batmanovi, o svojom smerovaní bol nadobro rozhodnutý.