FOTO: Pamätáte sa na fešného Michala z rozprávky Kráľ drozdia brada? Zo šarmu mu neubudlo ani po 40 rokoch
Legendárnu rozprávku natočili pred 41 rokmi.
Už je tu ten čas, keď sa na televíznych obrazovkách objavujú klasiky, na ktoré sa tešíme celý rok. Nepochybne k nim patrí aj rozprávka Kráľ drozdia brada, príbeh lásky medzi kráľom Michalom a pyšnou princeznou Annou. Ústredné postavy stvárnili herci Adriana Tarábková a Lukáš Vaculík, ktorý vtedy rozvibroval nejedno ženské srdce. Po vyše 40 rokoch od nakrúcania je evidentné, že dozrel v muža, ktorý si už niečo v živote preskákal.
Vyli a vrieskali
Rozprávka o mladom sympatickom kráľovi Michalovi, ktorý sa prezlečie za žobráka, aby uštedril príučku a pár životných lekcií bezcitnej princeznej Anne, nechýba v programe slovenských televízií počas žiadnych Vianoc. Užiť sme si ju mohli, samozrejme, aj tento rok.
Úlohy Michala sa zhostila česká herecká hviezda Lukáš Vaculík, ktorý nebol v čase natáčania až takou hviezdou, no o pár rokov sa aj vďaka iným filmom stal ženským idolom. Fanúšičky v tom čase po ňom doslova šaleli a ponuky na zaujímavé filmové úlohy na seba nenechali dlho čakať.
Vďaka filmom Láska z pasáže či Kamarát do dažďa zdobili dievčenské izby plagáty s jeho podobizňou. „Bolo to niečo neuveriteľné. Keď ho uvideli, začali vyť a vrieskať, ako by sa tam objavili Beatles. Niekedy som mal strach, že ho ušľapú,“ povedal kedysi pre portál Super.cz režisér filmu Láska z pasáže Jaroslav Soukup.