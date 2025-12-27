FOTO: Pamätáte sa na fešného Michala z rozprávky Kráľ drozdia brada? Zo šarmu mu neubudlo ani po 40 rokoch - Dobré noviny
FOTO: Pamätáte sa na fešného Michala z rozprávky Kráľ drozdia brada? Zo šarmu mu neubudlo ani po 40 rokoch
FOTO: Pamätáte sa na fešného Michala z rozprávky Kráľ drozdia brada? Zo šarmu mu neubudlo ani po 40 rokoch

Lukáš Vaculík po rokoch ako muž dozrel.
Lukáš Vaculík po rokoch ako muž dozrel. — Foto: Csfd.sk/ © TV Prima, © Česká televize

Legendárnu rozprávku natočili pred 41 rokmi.

Už je tu ten čas, keď sa na televíznych obrazovkách objavujú klasiky, na ktoré sa tešíme celý rok. Nepochybne k nim patrí aj rozprávka Kráľ drozdia brada, príbeh lásky medzi kráľom Michalom a pyšnou princeznou Annou. Ústredné postavy stvárnili herci Adriana Tarábková a Lukáš Vaculík, ktorý vtedy rozvibroval nejedno ženské srdce. Po vyše 40 rokoch od nakrúcania je evidentné, že dozrel v muža, ktorý si už niečo v živote preskákal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tvjoj/videos/943471460546861

Vyli a vrieskali

Rozprávka o mladom sympatickom kráľovi Michalovi, ktorý sa prezlečie za žobráka, aby uštedril príučku a pár životných lekcií bezcitnej princeznej Anne, nechýba v programe slovenských televízií počas žiadnych Vianoc. Užiť sme si ju mohli, samozrejme, aj tento rok.

Lukáš Vaculík.
Prečítajte si tiež: Zaľúbil sa do dcéry nešťastného miliardára. Lukáš Vaculík si polovičnú Slovenku Luciu zobral v tajnosti

Úlohy Michala sa zhostila česká herecká hviezda Lukáš Vaculík, ktorý nebol v čase natáčania až takou hviezdou, no o pár rokov sa aj vďaka iným filmom stal ženským idolom. Fanúšičky v tom čase po ňom doslova šaleli a ponuky na zaujímavé filmové úlohy na seba nenechali dlho čakať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4246021122112624&set=gm.2834389706851654&type=3&ref=embed_post

Vďaka filmom Láska z pasáže či Kamarát do dažďa zdobili dievčenské izby plagáty s jeho podobizňou. „Bolo to niečo neuveriteľné. Keď ho uvideli, začali vyť a vrieskať, ako by sa tam objavili Beatles. Niekedy som mal strach, že ho ušľapú,“ povedal kedysi pre portál Super.cz režisér filmu Láska z pasáže Jaroslav Soukup.

Rokmi dozrel

