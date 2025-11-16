Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil - Dobré noviny
Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil
Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Andrea Karnasová.

Dá si aj domácu klobásku, no jednu vec nerobí. Andrea Karnasová prezradila, ako si udržiava štíhlosť

Vratko Sirági / Ilustračné foto

Bez tejto klasiky si nevie predstaviť domov. Plnená paprika od mamy Vratka Sirágiho vonia detstvom

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi.

Keď jej deti zmizli z Auparku, nejedla a nespala. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Dušan Ambróš / Súťažiaci Juraj

Skromný Juraj môže vyhrať sumu, akú Slovensko ešte nezažilo: Sú aj lepší, ja som mal iba šťastie

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Vladimír Weiss mladší s otcom.
Vladimír Weiss mladší s otcom. — Foto: Reprofoto TA3 - Portrét; Facebook - ŠK Slovan Bratislava

Po páde na dno prehodnotil všetky svoje neduhy.

„Miluje svoje deti, vzorne sa o ne stará. Dá sa povedať, že teraz je taký, aký som vždy chcel, aby bol. Dospel, má pocit zodpovednosti,“ hovorí Vladimír Weiss starší o svojom synovi Vladkovi. Futbalista, ktorý od detstva ohromoval talentom, si musel prejsť aj náročnými životnými skúškami. Po rozpade „talianskeho manželstva“ sa ocitol sám v malom byte, nemohol spávať a cítil, že zlyhal – napriek tomu našiel silu znovu sa postaviť na nohy. Hoci ani neveril, že sa mu ešte niekedy podarí zamilovať, dnes žiari šťastím.

Odmalička expert

Narodil sa do futbalovej rodiny a tak bolo jasné, kam bude jeho život smerovať. Doma ho však vraj nikto k tomuto športu nenútil. „Od mala sa hral s loptou, bol hravý typ. Aj tenis či hokej mu šli výborne. Talent určite má, vďaka nemu vynikal už v mládežníckych kategóriách. To sa dnes počíta,“ spomínal pre Sportnet Vladimír Weiss starší, ktorý prezradil, že jeho syn bol odmalička „expert“ a živé dieťa.

Marta Weissová so synom / Vladimír Weiss starší
Prečítajte si tiež: V hoteli sa zamiloval do slobodnej mamičky. Tréner Weiss je 38 rokov s levicou, bez ktorej by bol nikto

„Je ho plná kabína, vie strhnúť spoluhráčov, nechýba mu humor. Zavše vie byť aj drzý. Je to však môj syn a som na neho hrdý. Myslím si, že je slušný chlapec. Stále ho beriem ako chlapčeka, ktorý odchádza v pätnástich kamsi do Anglicka, no sám nevie, kam. Na ten pohľad na letisku človek nikdy nezabudne, stále ho vidím, stále má výzor malého chlapca. Stále ho vnímam ako Vladka a nie Vlada Weissa,“ povedal tréner o synovi, ktorý sa ako 15-ročný talent dostal až do akadémie svetového tímu Manchester City. Odísť z domu do sveta však nebolo vôbec jednoduché, obzvlášť preto, že Vladko mal silné puto s mamou.

Foto: Reprofoto TA3 - Portrét

Plakali obaja

„S Vladkom sme boli na seba veľmi naviazaní. Trávili sme spolu tak veľa času, že sme boli doslova navzájom zrastení,“ spomínala pre SME Marta Weissová a otvorene o ich blízkom vzťahu hovorí aj jej syn. „Ja som bol mamičkin synáčik. Do svojich 12 rokov som spával s mamou v posteli,“ prekvapil vo Funrádiu Vlado Weiss mladší, ktorý musel odísť do cudzieho sveta

„Prvé týždne som preplakal ja aj mama,“ priznal o období, keď sa z chlapca stal muž. Napriek všetkým úspechom mal pred otcom rešpekt a dlho pred ním tajil aj tetovania. „Ocino to neprežije, vravela som mu,“ spomínala pre Športweb pani Weissová. A mala pravdu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

