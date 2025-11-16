Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil
Po páde na dno prehodnotil všetky svoje neduhy.
„Miluje svoje deti, vzorne sa o ne stará. Dá sa povedať, že teraz je taký, aký som vždy chcel, aby bol. Dospel, má pocit zodpovednosti,“ hovorí Vladimír Weiss starší o svojom synovi Vladkovi. Futbalista, ktorý od detstva ohromoval talentom, si musel prejsť aj náročnými životnými skúškami. Po rozpade „talianskeho manželstva“ sa ocitol sám v malom byte, nemohol spávať a cítil, že zlyhal – napriek tomu našiel silu znovu sa postaviť na nohy. Hoci ani neveril, že sa mu ešte niekedy podarí zamilovať, dnes žiari šťastím.
Odmalička expert
Narodil sa do futbalovej rodiny a tak bolo jasné, kam bude jeho život smerovať. Doma ho však vraj nikto k tomuto športu nenútil. „Od mala sa hral s loptou, bol hravý typ. Aj tenis či hokej mu šli výborne. Talent určite má, vďaka nemu vynikal už v mládežníckych kategóriách. To sa dnes počíta,“ spomínal pre Sportnet Vladimír Weiss starší, ktorý prezradil, že jeho syn bol odmalička „expert“ a živé dieťa.
„Je ho plná kabína, vie strhnúť spoluhráčov, nechýba mu humor. Zavše vie byť aj drzý. Je to však môj syn a som na neho hrdý. Myslím si, že je slušný chlapec. Stále ho beriem ako chlapčeka, ktorý odchádza v pätnástich kamsi do Anglicka, no sám nevie, kam. Na ten pohľad na letisku človek nikdy nezabudne, stále ho vidím, stále má výzor malého chlapca. Stále ho vnímam ako Vladka a nie Vlada Weissa,“ povedal tréner o synovi, ktorý sa ako 15-ročný talent dostal až do akadémie svetového tímu Manchester City. Odísť z domu do sveta však nebolo vôbec jednoduché, obzvlášť preto, že Vladko mal silné puto s mamou.
Plakali obaja
„S Vladkom sme boli na seba veľmi naviazaní. Trávili sme spolu tak veľa času, že sme boli doslova navzájom zrastení,“ spomínala pre SME Marta Weissová a otvorene o ich blízkom vzťahu hovorí aj jej syn. „Ja som bol mamičkin synáčik. Do svojich 12 rokov som spával s mamou v posteli,“ prekvapil vo Funrádiu Vlado Weiss mladší, ktorý musel odísť do cudzieho sveta
„Prvé týždne som preplakal ja aj mama,“ priznal o období, keď sa z chlapca stal muž. Napriek všetkým úspechom mal pred otcom rešpekt a dlho pred ním tajil aj tetovania. „Ocino to neprežije, vravela som mu,“ spomínala pre Športweb pani Weissová. A mala pravdu.