Lekári neverili, že bude chodiť. Dnes Livka stojí na vlastných nohách, no potrebuje našu pomoc
Malá Livka bojuje so vzácnou chorobou chrbtice a sníva o živote bez bolesti.
Niektoré deti v nás prebudia obdiv hneď, ako o nich začneme hovoriť. Jedenásťročná Livka je presne taká – usmiata slečna s veľkým srdcom, ktorá miluje tvorenie, spev a vodu. Hoci jej osud pripravil prekážky, aké si väčšina z nás ani nedokáže predstaviť, Livka sa nevzdáva. Každý jej deň je malým víťazstvom – a každý krok darom, za ktorý tvrdo bojuje.
Livka sa narodila s diastematomyéliou, vzácnou vrodenou poruchou miechy a chrbtice, ktorá je spojená s rozštiepením miechy a ďalšími diagnózami. Od prvých mesiacov života sa s rodičmi vydali na náročnú cestu plnú cvičení, liečebných terapií a odborných vyšetrení. Lekári sa spočiatku obávali, či vôbec bude chodiť – no vďaka vytrvalosti, láske a každodennému úsiliu dnes dokáže stáť na vlastných nohách.
Aby sa jej stav udržal, musí denne cvičiť, pravidelne navštevovať fyzioterapie a absolvovať rôzne rehabilitácie. Každé cvičenie jej pomáha posilniť telo, stabilizovať chrbticu a zmierniť dopady skoliózy. No tieto terapie si rodina hradí sama – a ich rozpočet už jednoducho nestačí.
Livka sa učí doma individuálne, pretože školské prostredie by jej zdravotný stav nezvládol. Aj tak však žiari radosťou a tvorivosťou – je dôkazom, že chuť žiť a napredovať je silnejšia ako akákoľvek diagnóza.
Rodina teraz potrebuje pomoc nielen s úhradou terapií a plávania, ktoré Livke nesmierne prospieva, ale aj s kúpou ojazdeného auta. Ich staré auto má už 20 rokov a postupne dosluhuje. Pritom je pre Livku nevyhnutné – bez neho sa nemôže bezpečne dostať na cvičenia, kontroly či rehabilitácie, ktoré absolvuje vo viacerých mestách.
Pomôcť tejto usmievavej bojovníčke môžete aj vy. Stačí kliknúť na portál ĽudiaĽuďom.sk a vyhľadať výzvu Spolu pre Livku na ceste k slobode pohybu. Každé euro pomáha Livke napredovať, každý príspevok prináša jej rodine istotu, že v tom nie sú sami.
Vďaka vašej podpore bude môcť Livka pokračovať v terapiách, posilniť svoje telíčko a žiť život, ktorý si každé dieťa zaslúži – život v pohybe, radosti a slobode.
Pridajte sa aj vy – pomôžme Livke urobiť ďalší krok na jej ceste. Spolu to dokážeme. Podporte jej výzvu prostredníctvom ĽudiaĽuďom.sk a darujte jej to najvzácnejšie – šancu kráčať ďalej.