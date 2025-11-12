Lekári neverili, že bude chodiť. Dnes Livka stojí na vlastných nohách, no potrebuje našu pomoc - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Lekári neverili, že bude chodiť. Dnes Livka stojí na vlastných nohách, no potrebuje našu pomoc
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Ilustračné fotografie.

Zbadali ste po byte behať rybenku? Nenápadný hmyz vás upozorňuje na problém, ktorý môže vyjsť draho

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Lucia Mokráňová našla šťastie pri Martinovi.

Po priateľovej smrti si želala jediné. Lucia Mokráňová je šťastná s Martinom, s ktorým ešte nemôže mať svadbu

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Ilustračné fotografie.

Zbadali ste po byte behať rybenku? Nenápadný hmyz vás upozorňuje na problém, ktorý môže vyjsť draho

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek.

Milenka sa šplhala po jej chrbte a ona drela pre rodinu. Zuzana Belohorcová druhé šance nedáva

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

SLEDUJE NÁS 207 073 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Lekári neverili, že bude chodiť. Dnes Livka stojí na vlastných nohách, no potrebuje našu pomoc

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Malá Livka bojuje so vzácnou chorobou chrbtice a sníva o živote bez bolesti.

Niektoré deti v nás prebudia obdiv hneď, ako o nich začneme hovoriť. Jedenásťročná Livka je presne taká – usmiata slečna s veľkým srdcom, ktorá miluje tvorenie, spev a vodu. Hoci jej osud pripravil prekážky, aké si väčšina z nás ani nedokáže predstaviť, Livka sa nevzdáva. Každý jej deň je malým víťazstvom – a každý krok darom, za ktorý tvrdo bojuje.

Livka sa narodila s diastematomyéliou, vzácnou vrodenou poruchou miechy a chrbtice, ktorá je spojená s rozštiepením miechy a ďalšími diagnózami. Od prvých mesiacov života sa s rodičmi vydali na náročnú cestu plnú cvičení, liečebných terapií a odborných vyšetrení. Lekári sa spočiatku obávali, či vôbec bude chodiť – no vďaka vytrvalosti, láske a každodennému úsiliu dnes dokáže stáť na vlastných nohách.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Aby sa jej stav udržal, musí denne cvičiť, pravidelne navštevovať fyzioterapie a absolvovať rôzne rehabilitácie. Každé cvičenie jej pomáha posilniť telo, stabilizovať chrbticu a zmierniť dopady skoliózy. No tieto terapie si rodina hradí sama – a ich rozpočet už jednoducho nestačí.

Livka sa učí doma individuálne, pretože školské prostredie by jej zdravotný stav nezvládol. Aj tak však žiari radosťou a tvorivosťou – je dôkazom, že chuť žiť a napredovať je silnejšia ako akákoľvek diagnóza.

Rodina teraz potrebuje pomoc nielen s úhradou terapií a plávania, ktoré Livke nesmierne prospieva, ale aj s kúpou ojazdeného auta. Ich staré auto má už 20 rokov a postupne dosluhuje. Pritom je pre Livku nevyhnutné – bez neho sa nemôže bezpečne dostať na cvičenia, kontroly či rehabilitácie, ktoré absolvuje vo viacerých mestách.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Pomôcť tejto usmievavej bojovníčke môžete aj vy. Stačí kliknúť na portál ĽudiaĽuďom.sk a vyhľadať výzvu Spolu pre Livku na ceste k slobode pohybu. Každé euro pomáha Livke napredovať, každý príspevok prináša jej rodine istotu, že v tom nie sú sami.

Vďaka vašej podpore bude môcť Livka pokračovať v terapiách, posilniť svoje telíčko a žiť život, ktorý si každé dieťa zaslúži – život v pohybe, radosti a slobode.

Pridajte sa aj vy – pomôžme Livke urobiť ďalší krok na jej ceste. Spolu to dokážeme. Podporte jej výzvu prostredníctvom ĽudiaĽuďom.sk a darujte jej to najvzácnejšie – šancu kráčať ďalej.

Prečítajte si tiež: Sníva o dni, keď jej dcérka povie mama. Pomôžme päťročnej Emke otvoriť dvere k svetu slov a porozumeniu

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…