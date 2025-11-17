Najprv ju nezaujal, dnes si ním udržiava mladosť. Andrea Pálffy Belányiová prezradila svoj každodenný rituál - Dobré noviny
Najprv ju nezaujal, dnes si ním udržiava mladosť. Andrea Pálffy Belányiová prezradila svoj každodenný rituál
Najprv ju nezaujal, dnes si ním udržiava mladosť. Andrea Pálffy Belányiová prezradila svoj každodenný rituál

Andrea Pálffy Belányiová odhalila tajomstvo svojej krásy.
Andrea Pálffy Belányiová odhalila tajomstvo svojej krásy. — Foto: Instagram @ tvjojnewsroom_zakulisie

Známa moderátorka nedá dopustiť na jednu vec.

Hoci Andrea Pálffy Belányiová oslávi budúci rok v marci okrúhlu päťdesiatku, tento vek by jej hádam nik netipoval. Známa jojkárska moderátorka totiž vyzerá výborne a svojím stále mladistvým výzorom by strčila do vrecka nejednu mladú slečnu. Tajomstvo jej krásy však spočíva aj v jednej veci, ktorú robí Andrea takmer denne. Pri starostlivosti o svoj vzhľad sa však riadi aj konkrétnym heslom, prezradila to v rozhovore pre Život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Spravodajstvo TV JOJ (@tvjojnewsroom_zakulisie)

Vlastná rutina

Andrea je televíznym divákom dobre známa najmä z hlavnej spravodajskej relácie Televízie JOJ, celkovo sa však na obrazovkách objavuje už dlhé roky. Okrem toho si ju verejnosť spája aj s hokejistom Žigmundom Pálffym, za ktorého bola v minulosti vydatá a s ktorým má dcérku Saskiu.

Bývalý hokejista Žigmund Pálffy (vľavo) a moderátorka Andrea Pálffy Belányiová.
Prečítajte si tiež: Na chorú dcérku zostala sama. Moderátorka Andrea Belányiová po rozvode so Žigom Pálffym našla lásku

Napriek tomu, že patrí medzi známe osobnosti, mediálny ruch okolo svojej osoby sa však snaží brzdiť, preto by ste ju na sociálnych sieťach hľadali márne. Konto má len na jednej, na jej profile však nič nenájdete. Moderátorka totiž tvrdí, že si ho založila iba preto, aby sa mohla dostať k obsahu, ktorý ju zaujíma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Spravodajstvo TV JOJ (@tvjojnewsroom_zakulisie)

A práve jednou z oblastí, ktorá ju zaujala a na ktorú dnes nedá dopustiť, je téma starostlivosti o tvár, konkrétne tvárová gymnastika. „Priviedla ma k nej kamarátka, ktorá mi o nej hovorila asi pred piatimi rokmi, no vôbec ma to vtedy nezaujalo. Ale dozrel čas a pred vyše dvomi rokmi som do svoje „skin care“ zaradila najprv masáže guašou a následne aj zopár cvikov na tvár. Postupne som sa však o to začala zaujímať, viac si o tom čítať, študovať túto tému a následne skúšať viac cvikov, až som si z tvárovej gymnastiky postupne vytvorila vlastnú malú rutinu,“ prezradila Andrea Pálffy Belányiová.

Neprejde deň, aby to nerobila

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

