Vynechajte pri výchove túto vetu, prosia policajti. Drobná zmena môže vašim deťom raz zachrániť život
Nevinná veta, veľký dopad.
Poznáme to všetci. Dieťa neposlúcha, skúšame všetko možné – napomenutie, dohováranie, a niekedy nám z úst vyletí aj veta, ktorú sme počuli už od svojich rodičov: „Ak nebudeš poslúchať, prídu po teba policajti.“ Možno sa nám to zdá ako nevinné postrašenie. No práve tie slová môžu mať v živote dieťaťa väčší dopad, než si uvedomujeme.
Nie strašiak ale pomocník
Ako upozorňuje polícia na sociálnej sieti, takýto spôsob strašenia môže spôsobiť, že deti začnú vnímať policajtov ako niekoho, koho sa treba báť – nie ako tých, ktorí sú tu, aby pomáhali.
„Nie sme strašiak – sme tu preto, aby sme pomáhali. Aby sa každé dieťa nebálo prísť za nami, keď sa stratí, keď sa cíti ohrozené alebo keď potrebuje pomoc,“ napísali policajti.
Ak deti vyrastajú v presvedčení, že policajt je ten „zlý“, môže sa stať, že v momente, keď budú v skutočnom nebezpečenstve, sa naňho neobrátia. A to môže mať vážne následky.