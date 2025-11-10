Neveru vedela odpustiť. Petra Vajdová po ťažkej skúške vie, že niekedy neexistuje víťaz ani porazený
Aj keď som veľakrát zlyhala, bola na dne, som osudu vďačná, vravela.
Druhá šanca je v umeleckom svete vzácna, no o to cennejšia. Vie to aj Petra Vajdová, ktorá sa po období problémov a života v úzadí vracia k práci, kde môže opäť dokázať, že je jednou z najlepších herečiek mladšej generácie. V súčasnosti môžu diváci jej hlas počuť v obľúbenej telenovele Zradená, v príbehu, ktorý ju zasiahol. Na vlastnej koži totiž prežila podobný scenár.
Rozbehnutý vlak
„V poslednom období som v dabingu obsadzovaná skôr do ťažších ženských postáv. Možno preto, že som si sama prešla náročnejším životným obdobím,“ povedala pre Plusku Petra Vajdová, ktorá už v minulosti otvorene hovorila o časoch, keď sa cítila zahltená a bezmocná a siahla po alkohole ako po úniku, ktorý jej na chvíľu pomáhal upokojiť myseľ. Ako hovorila v rozhovore pre Denník N, z rozbehnutého vlaku sa vraj nedalo len tak zoskočiť.
„Pre moju rodinu nastalo obdobie, ktoré vie pochopiť asi len ten, kto niečo podobné zažil,“ povedala otvorene o časoch, keď si prvýkrát sadla za volant pod vplyvom alkoholu.
Skutočná nevera
Aj o niekoľko rokov neskôr sa v zraniteľných chvíľach rozhodla sadnúť za volant, čím neohrozila len seba, ale aj svojho malého syna, ktorý sedel v aute. Následná nehoda a medializácia prípadu jej však priniesli cenné životné lekcie a motiváciu od základu zmeniť svoj život. V seriáli, ktorý dnes dabuje, ju podľa vlastných slov zasiahli práve scény, v ktorých išlo o dieťa.