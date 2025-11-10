Neveru vedela odpustiť. Petra Vajdová po ťažkej skúške vie, že niekedy neexistuje víťaz ani porazený - Dobré noviny
Neveru vedela odpustiť. Petra Vajdová po ťažkej skúške vie, že niekedy neexistuje víťaz ani porazený
Neveru vedela odpustiť. Petra Vajdová po ťažkej skúške vie, že niekedy neexistuje víťaz ani porazený

Petra Vajdová.
Petra Vajdová. — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Chlapi neplačú); Instagram - @jana_wagnerova_official

Aj keď som veľakrát zlyhala, bola na dne, som osudu vďačná, vravela.

Druhá šanca je v umeleckom svete vzácna, no o to cennejšia. Vie to aj Petra Vajdová, ktorá sa po období problémov a života v úzadí vracia k práci, kde môže opäť dokázať, že je jednou z najlepších herečiek mladšej generácie. V súčasnosti môžu diváci jej hlas počuť v obľúbenej telenovele Zradená, v príbehu, ktorý ju zasiahol. Na vlastnej koži totiž prežila podobný scenár.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra_Vajdova✨ (@petra_vajdova_fp)

Rozbehnutý vlak

„V poslednom období som v dabingu obsadzovaná skôr do ťažších ženských postáv. Možno preto, že som si sama prešla náročnejším životným obdobím,“ povedala pre Plusku Petra Vajdová, ktorá už v minulosti otvorene hovorila o časoch, keď sa cítila zahltená a bezmocná a siahla po alkohole ako po úniku, ktorý jej na chvíľu pomáhal upokojiť myseľ. Ako hovorila v rozhovore pre Denník N, z rozbehnutého vlaku sa vraj nedalo len tak zoskočiť. 

Petra Vajdová
Prečítajte si tiež: Opitá v aute chcela zmiznúť zo sveta. Petra Vajdová z najťažšieho obdobia získala svoj najväčší úspech

„Pre moju rodinu nastalo obdobie, ktoré vie pochopiť asi len ten, kto niečo podobné zažil,“ povedala otvorene o časoch, keď si prvýkrát sadla za volant pod vplyvom alkoholu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra_Vajdova✨ (@petra_vajdova_fp)

Skutočná nevera

Aj o niekoľko rokov neskôr sa v zraniteľných chvíľach rozhodla sadnúť za volant, čím neohrozila len seba, ale aj svojho malého syna, ktorý sedel v aute. Následná nehoda a medializácia prípadu jej však priniesli cenné životné lekcie a motiváciu od základu zmeniť svoj život. V seriáli, ktorý dnes dabuje, ju podľa vlastných slov zasiahli práve scény, v ktorých išlo o dieťa.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

