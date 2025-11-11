Sviatky nemusia znamenať finančný chaos. Odborníčka radí, ako sa pripraviť a zvládnuť Vianoce s prehľadom
Januárové výpisy z účtu vás neprekvapia.
Pre mnohých z nás sa Vianoce začínajú radosťou a končia obavami z januárového výpisu z účtu. Každý rok si sľubujeme, že to tentokrát zvládneme lepšie, no v predvianočnom zhone sa rozpočet opäť rozplynie medzi darčekmi, výzdobou a sviatočnými nákupmi. Podľa finančnej expertky Vix Leytonovej, na ktorú sa odvoláva web Metro, existuje jednoduchý spôsob, ako sa vyhnúť stresu z peňazí – vytvoriť si špeciálny rezervný fond určený práve na najkrajšie sviatky roka.
Váš malý vianočný plán
Rezervný fond funguje ako odkladací priestor pre peniaze, ktoré majú jasný účel, napríklad pokryť náklady na Vianoce. Nejde o núdzovú rezervu, ale o plánovaný rozpočet pre výdavky, o ktorých vopred vieme, že prídu.
Takéto šetrenie má podľa odborníčky viacero výhod. Keď si peniaze odkladáte priebežne a oddelene od bežného účtu, máte lepší prehľad o tom, koľko si môžete dovoliť minúť. Navyše znížite riziko impulzívnych nákupov a výčitiek po sviatkoch.
Ako si ho vytvoriť?
Začnite tým, že si stanovíte cieľ, teda sumu, ktorú chcete na Vianoce vyčleniť. Potom ju rozdeľte podľa toho, koľko mesiacov zostáva do sviatkov. Ak plánujete minúť 200 eur a do Vianoc ostávajú dva mesiace, každý mesiac si odložte 100 eur.