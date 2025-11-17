Zle pripravená káva zvyšuje cholesterol. Podľa lekárky z Harvardu je najzdravšia tá, ktorú často zavrhujeme
Prekvapkávaná, instantná, filtrovaná alebo kapsule?
Mnohí ľudia sa hneď po prebudení automaticky presúvajú do kuchyne, aby postavili vodu na kávu alebo rovno zapli kávovar. Vedeli ste však, že nesprávna príprava tohto obľúbeného nápoja môže negatívne vplývať na zdravie? Lekárka z Harvardu upozorňuje, že niektoré druhy napríklad nebezpečne zvyšujú cholesterol.
Nezabúdajte na papierové filtre
„Káva je skvelá pre zdravie, ale ak ju robíte nesprávne, môže zvyšovať cholesterol. Ak navyše pijete počas dňa viacero šálok, neodporúčam používať ani french press,“ vysvetlila vo videu pre The Washington Post lekárka, vedkyňa a publicistka Trisha Pasricha.
Oveľa lepšie je podľa nej piť kávu pripravenú v bežnom kávovare alebo v takom, kde príprava zahŕňa aj používanie papierových filtrov. „Môže to byť prekvapkávaná aj instantná káva alebo napríklad cold brew,“ dodala. Dôvod je pritom úplne jednoduchý. Papierové filtre totiž podľa jej slov dokážu zachytiť diterpény, čo sú zlúčeniny, ktoré stoja za spomínaným zvyšovaním cholesterolu a fakt, že sa v káve skutočne nachádzajú, potvrdzujú aj viaceré štúdie.
Ako je to s kapsulami?
„Vo french presse sa tieto zlúčeniny prešmyknú priamo dovnútra. Veľké štúdie navyše zistili, že ľudia, ktorí pili filtrovanú kávu, žili dlhšie ako ľudia, ktorí kávu nepili vôbec a dokonca aj dlhšie ako tí, ktorí pili nefiltrovanú kávu, napríklad french press alebo espresso. Tí mali zasa spravidla vyšší cholesterol,“ vysvetlila a nakoniec prekvapila aj svojim postojom ku kávovým kapsulám.