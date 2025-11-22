Pracovala až do pôrodu, o päť mesiacov bola späť. Alžbeta si svoj švajčiarsky sen musela vybojovať sama - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pracovala až do pôrodu, o päť mesiacov bola späť. Alžbeta si svoj švajčiarsky sen musela vybojovať sama
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Najväčšia vlaková katastrofa v Československu / Zábery z pietnej spomienky

Záhada zeleného svetla máta dodnes. Najväčšia vlaková katastrofa v Československu sa nemusela stať

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Natália si dnes užíva život naplno.

Blahoželali jej k bábätku, no v tele nosila 10-kilový nádor. Natáliu z Novák zachránili riskantným spôsobom

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

SLEDUJE NÁS 207 037 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pracovala až do pôrodu, o päť mesiacov bola späť. Alžbeta si svoj švajčiarsky sen musela vybojovať sama

Alžbeta Harárová a s deťmi v kantóne Ticino, Lago di Lugano a na promócii v Prahe s partnerom a dcérkou.
Alžbeta Harárová a s deťmi v kantóne Ticino, Lago di Lugano a na promócii v Prahe s partnerom a dcérkou. — Foto: archív Alžbety Harárovej

Na urgente nie je priestor pre ľudí, ktorí sa hrajú na hrdinov.

Je zjavom, ktorý sa len tak nevidí. Alžbeta Harárová pochádza z Trenčína, študovala v Čechách, v Nemecku a vo Švajčiarsku, pričom si každé štúdium financovala sama, takže popri školách brigádovala. Aktuálne žije a pracuje ako lekárka a výskumníčka práve v krajine helvétskeho kríža. Popritom vychováva dve deti, súbežne si robí atestáciu a doktorát. To ale nie je všetko – od marca má v pláne začať pracovať na ďalšej atestácii. Keď sme ju oslovili s možnosťou rozhovoru, varovala nás, že ju čaká sedem nočných služieb za sebou. O to vďačnejší sme, že si vo svojom nabitom programe našla čas na rozhovor s Máriou Jakúbekovou pre DOBRÉ NOVINY.

V rozhovore s Alžbetou Harárovou sa dočítate:

  • prečo odišla zo Slovenska,
  • na základe čoho si vybrala krajinu na život a na prácu,
  • čo na svojej práci najviac miluje,
  • aké vidí rozdiely v živote na Slovensku a v zahraničí,
  • kedy sa Švajčiari nesmú sprchovať a či dodržiava toto pravidlo,
  • či sa plánuje vrátiť domov.

Betka, čo všetko a kde si študovala?

Najskôr som začala študovať molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po dvoch rokoch som si k nej pribrala medicínu – súčasne som študovala dva odbory. Zoštátnicovala som v lete roku 2020 a po škole som sa s partnerom a staršou dcérou odsťahovala do Švajčiarska, v ktorom žijem a pracujem už päť rokov. Medzitým sa mi narodila druhá dcéra.

Lekárka a vedkyňa Alžbeta Harárová.
Lekárka a vedkyňa Alžbeta Harárová. Foto: archív A. Harárovej

Popri dvoch deťoch a práci v nemocnici dokončuješ atestáciu z internej medicíny a od marca budúceho roka začneš s prípravou na druhú atestáciu z intenzívnej medicíny. Ako toto všetko dokáže stihnúť jeden človek? Čo ťa motivuje?

Intenzívna medicína ma neskutočne baví. Je to veľmi komplexná časť medicíny, pacienti sú v kritickom stave, často im zlyháva niekoľko orgánov súčasne. Je to široké spektrum rôznych klinických obrazov od polytraumy cez komplexné brušné operácie, transplantovaných pacientov, kardiogénny šok, intoxikácie, septický šok, neurochirugických pacientov... Patrí k tomu aj pomerne dosť procedúr – punkcie, intubácie, zavádzanie katétrov, umelá ventilácia a podobne. A to celé sa deje vo veľmi dynamickom prostredí – aj tá najpokojnejšia služba sa môže zmeniť na poriadnu drámu, keď príde o pol tretej v noci pager s informáciou, že za 10 minút dorazí na urgentný príjem štyridsaťročný pacient za resuscitácie...

Súčasne sa ten odbor veľmi rýchlo rozvíja. Takže priestor sa niečo nové učiť a zlepšovať je naozaj obrovský. Zároveň je to aj ľudsky výzva, pretože sprevádzame ľudí v mimoriadne ťažkých situáciách. Vedieť adekvátne komunikovať s pacientmi a s ich rodinou vo veľmi vypätých okamihoch je zručnosť, ktorú je nutné trénovať ako čokoľvek iné.

Novinka v liečbe Parkinsonovej choroby.
Prečítajte si tiež: Ročne u nás pribudne 4000 prípadov. Slovenská nemocnica má účinnú liečbu jednej z najzákernejších chorôb

Prakticky to znamená prácu na zmeny a časté nočné a víkendové služby. Reálne by to celé s deťmi nebolo realizovateľné bez extrémne podporujúceho partnera. Slúžim nočné ako sedemdňové bloky, v priebehu ktorých som buď v práci, spím alebo sa nachádzam v medzistave, trochu ako zombie (smiech). Tých 7 dní je takmer celý manažment detí a domácnosti na partnerovi (ktorý má okrem toho, samozrejme, svoju prácu a počas takýchto týždňov často pracuje prevažne v noci). Napríklad cez víkend berie deti oba dni na niekoľkohodinový výlet, takže sa po nočnej môžem pár hodín nerušene vyspať. Bez takejto extenzívnej podpory by to realizovateľné nebolo.

Švajčiarsko je typické nádhernými horami.
Švajčiarsko je typické nádhernými horami. Foto: Unsplash: Fulvio Cassani 3OIBJEuYEOM

Vždy si chcela študovať a pracovať v zahraničí? Čo bolo prvým podnetom, ktorý ťa prinútil zo Slovenska odísť?

Už v priebehu gymnázia ma veľmi zaujala genetika a molekulárna biológia. V rámci biologických olympiád a sústredení som sa od podobne zameraných ľudí dozvedela, že v Prahe na Karlovej univerzite sa dá študovať na veľmi dobrej úrovni molekulárna biológia a biochémia už na bakalárskom stupni. Takže som si podala prihlášku, prijali ma a po maturite som tam nastúpila. Keďže som si štúdium financovala sama, hľadala som prijateľný kompromis medzi kvalitou a nákladmi na život, ktoré budem s brigádami popri štúdiu schopná zaplatiť. Praha sa mi zdala byť optimálnym miestom z tohto pohľadu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 5
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…