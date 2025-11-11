Ja Sväťa milujem, netají sa náklonnosťou. Gizka Oňová prezradila, prečo je spokojná s dcérinym partnerom
Dcéra známej televíznej svokry tvorí s hercom Sväťom Malachovským pár už viac ako tri roky.
Napriek tomu, že ich život zavial inde, obaja dokázali, že v ich prípade rozhodne platí známe príslovie – stará láska nehrdzavie. Scarlett Stachová, dcéra Gizky Oňovej, má za sebou nevydarené manželstvo, dnes je však opäť šťastná po boku známeho herca Sväťa Malachovského. O svojom nádejnom zaťovi hovorí televízna svokra len v samých superlatívoch a nevie si ho vynachváliť, prezradila v rozhovore pre portál Diva.sk.
Do rodiny patrí odjakživa
Prostredná ratolesť Gizky Oňovej má za sebou manželstvo so Švédom Thomasom, ktoré jej nevyšlo. Šťastie napokon našla pri známom hercovi Sväťovi Malachovskom, s ktorým je dnes v harmonickom zväzku už viac ako tri roky.
Cesty oboch partnerov sa na nejaký čas rozišli, aby sa neskôr opäť spojili. „Sväťo patrí do našej rodiny odjakživa, samozrejme, bola tam určitá pauza, lebo život zavial aj jeho aj moju dcéru niekde inde a teraz sa zase stretli, ale stále to po celé tie roky bolo na báze priateľskej,“ prezradila Gizka, ktorá na herca a komika nedá dopustiť.
Sväťovi nevyšlo najprv manželstvo so skladateľkou Ľubicou Čekovskou a neskôr ani vzťah s herečkou Petrou Molnárovou, no zdá sa, že platí, že do tretice všetko dobré. On aj Scarlett sa pred časom ukázali spolu na verejnosti a náklonnosť voči tomu druhému rozhodne neskrývali.