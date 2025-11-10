VIDEO: Také vystúpenie v súťaži krásy nikto ešte nevidel. Misska drsným metalom ohúrila celý svet
Ukázala, že krása nemusí byť iba jemná.
„Toto je najcoolovejšia misska sveta,“ píšu fanúšikovia pod video, ktoré obletelo celý svet. Je na ňom Ignacia Fernándezová, súťažiaca Miss World Chile 2025, ktorá sa namiesto tradičného spevu či tanca rozhodla predviesť svoju vášeň pre death metal. So silným hlasom, čiernym outfitom a neprehliadnuteľnou energiou na pódiu dokázala, že krása môže mať aj poriadne drsný zvuk.
Zdroj sily
„Metal bol základnou súčasťou toho, kým som ako človek – útočisko, zdroj sily a zmyslu,“ prezradila na sociálnych sieťach Ignacia, ktorá sa rozhodla, že v boji o korunku krásy bude sama sebou. Na pódiu predviedla metalové vystúpenie, aké v súťaži Miss ešte nikto nevidel.
Počas semifinálového vášnivého vystúpenia s gitaristom Carlosom Palmom Moránom ukázala, že aj metalová energia môže mať miesto v súťaži krásy. Oblečená celá v čiernom a s prevesenou stuhou „Las Condes“ s hrdosťou reprezentovala svoje mesto aj krajinu.
Na Instagrame sa Fernándezová priznala, že metal je neoddeliteľnou súčasťou jej života. „Možnosť vyjadriť to na pódiu bola príležitosť, ktorú si nesmierne vážim,“ uviedla speváčka, ktorá sa poďakovala svojej kapele Decessus, ktorú spoluzakladala – jej názov v preklade znamená „odchod“ alebo „smrť“.