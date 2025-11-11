V inkubátore takmer prišla o zrak, teraz potrebuje silu rásť. Gabike dokáže zmeniť celý život aj maličkosť
Narodila sa o dva mesiace skôr, no nikdy sa nevzdala.
Keď sa 14-ročná Gabika pozerá na svet, vidí ho inak ako väčšina jej rovesníkov. Od prvých dní svojho života musela bojovať – najprv o zrak a potom o každý pohyb, o každý krok. Dnes je z nej ôsmačka, ktorá miluje knihy, biológiu a hudbu. Navonok pôsobí ako obyčajná školáčka, no za jej úsmevom sa skrýva neuveriteľná sila a vytrvalosť.
Život s diagnózou, ktorá ju skúša každý deň
Ako uvádza OZ Pomáhame - Násobíme pomoc pre portál Donio, Gabika sa narodila predčasne, už v siedmom mesiaci tehotenstva. Len pár týždňov po narodení absolvovala operáciu očí, keďže kyslík v inkubátore jej poškodil sietnicu. Zákrok jej zachránil zrak, no do života si odniesla niekoľko očných diagnóz, ktoré ju sprevádzajú dodnes.
Krátko po operácii lekári stanovili diagnózu detská mozgová obrna. Správa, ktorá by mnohým zobrala dych, však Gabiku a jej rodinu neodradila. Vďaka láske rodičov, odborníkom a pravidelným terapiám dokázala napredovať viac, než si dokázali predstaviť.
Každý krok je víťazstvom
Dnes stojí na prahu dospievania. Uvedomuje si svoje limity, no ešte viac túži posúvať hranice. Aby to dokázala, potrebuje pravidelné rehabilitácie, špeciálne terapie a odbornú pomoc, ktorá jej umožní zlepšovať pohyb, koordináciu aj sebavedomie.