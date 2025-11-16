Myslel si, že privolal sestrinu smrť a dlho si to vyčítal. Poznáte mladíka, ktorému deti zachránili život?
Podarilo sa mu prekonať vlastné traumy.
Keď mal chlapec z fotografie sedem rokov, narodila sa mu sestrička. V tom období vstával veľmi skoro na tréningy a keďže bábätko často plakalo, neraz sa sám seba otrávene pýtal, prečo práve on musí mať sestru. Mala len rok, keď po boji so zákernou chorobou navždy odišla. Vystrašený chlapček si potom ešte dlho myslel, že je za jej smrť zodpovedný a až po rokoch pochopil, že v tom čase, žiaľ, neexistovalo nič, čo by mohlo osud jeho malej sestry zvrátiť.