Je to zlatokopka a ty si sa zbláznil, vraveli ľudia. Kuly pri o 19 rokov mladšej Lucii ukázal zrelosť chlapa
Pre Kulyho bol vzorom v láske Ladislav Chudík.
„Najskôr to bol krásny ošiaľ, ale vždy som hovoril chlapcom – nesmieme dovoliť, aby nám z toho preplo. Nesmiete tomu ligotavému príliš uveriť,“ vraví Mário Kuly Kollár, ktorý priznáva, že sláva ovplyvnila najmä jeho súkromie. Po rozvode sa druhýkrát usadil pri manželke Lucke, ktorú spoznal na turné, keď to najmenej čakal. Dvojicu neodradil ani 19-ročný vekový rozdiel, pre ktorý im ľudia písali, že sa spevák zbláznil, pretože sa dal dohromady so „zlatokopkou“.
Trojka zo správania
„Ja som ani netušil, že niekedy budem spevákom, pretože moje ambície boli úplne iné,“ spomínal v Anjeloch strážnych rodák z Nitry, ktorý odjakživa chcel byť bubeníkom, hoci tomuto snu neveril aj jeho vlastný otec. Nedôveru vystupňovalo aj to, že mladý Mário sa v škole zaradil medzi rebelov a počas puberty nechýbal nikde, kde sa diali nejaké vilomeniny.
„Z domu sme si nosili porcelánové taniere, špagety, kakao, jedli sme to a hrali také divadielko pre ostatných spolužiakov a učiteľov. Začali aj neskoré príchody na prvú hodinu, ospravedlňujúc to tým, že sme sa spoločne zasekli vo výťahu,“ spomínal v rozhovore pre Nový Čas Kuly, ktorý na učňovke dostal aj trojku zo správania, pretože skúšobňa mu bola prednejšia ako škola.
Facka od otca
„Časom si uvedomujem, že to bola veľká chyba a že som sa mohol učiť viac, vtedy som mal ale hlavu niekde inde. Bola to z mojej strany možno nejaká rebélia aj kvôli určitým veciam, ktoré sa diali v našej rodine. Možno som tým protestoval, aby som bol zaujímavý,“ vravel otvorene Kuly, z ktorého mal byť automechanik, no ako 17-ročný urobil rozhodnutie, ktoré šokovalo všetkých – pred maturitou odišiel zo školy a zaumienil si, že bude robiť iba hudbu. Najviac nahneval svojho otca.