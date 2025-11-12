Svadobnú cestu si užil s otcom. Marián Labuda mladší a Andrejka zvládli ťažkú skúšku a vedeli, že je to osud
Keď ho spoznala, netušila, že je Labuda.
„Ty si ešte nejedol, však?“ Táto otázka nie je len z povinnosti, ale je aj prejavom lásky, starostlivosti a roky budovaného humoru, ktorý ich drží pohromade. Marián Labuda mladší po svojom slávnom otcovi zdedil najmä dve výrazne vlastnosti, pričom jednou je, že ak je hladný, môže byť zle a jeho manželka Andrejka, s ktorou je 30 rokov, to dobre vie. Za tie roky spolu prešli ťažkou skúškou a prišli aj na jasný recept, prečo im to toľké roky klape.
Aha, Labuda!
Vydal sa po ceste svojho slávneho otca, aj keď sa ako malý chlapec na ulici tváril, že toho zavalitého pána s fúzmi vôbec nepozná. „Nikdy som nechápal, prečo sa môj otec tak krčí a zvláštne tvári, keď ide po ulici. Dokonca sa niekoľkokrát stalo, keď sme išli spolu, že naňho niekto pokrikoval. Vždy som sa kvôli tomu hanbil, a tak som radšej chodil po druhej strane ulice. Dokonca som raz naňho aj sám vykrikoval ‚aha, Labuda‘,“ spomínal kedysi pre Korzár Marián Labuda mladší, ktorý po otcovi nakoniec zdedil nielen meno, ale aj komediálnosť a lásku k herectvu. Nikdy ani neuvažoval nad tým, že by robil niečo iné.
„Keď som sa pozrel do zrkadla, povedal som si, čo iné môžem robiť s takouto tvárou? A navyše sme mali susedu hlásateľku, ktorá ocinovi často vravievala: S dcérou je nám nejako smutno, pošli k nám toho tvojho mladšieho syna, ten nás vždy rozveselí,“ vravel pre Šarm Majo, ktorý sa smial, že už v tom veku mu ubúdali vlasy a tak bolo rozhodnuté, že bude hercom.
V relácii Sieň slávy vtipkoval, že herectvo mu otec „nanútil“ aj preto, aby ho mal pod drobnohľadom. „V meste už začínali drogy, ale v Dúbravke ešte nič, my sme len malinovku mali!“ prezrádzal Marián Labuda mladší, ktorý ako jeden z mála hercov po ukončení konzervatória nepokračoval na Vysokú školu múzických umení a rovno sa zamestnal v nitrianskom Divadle Andreja Bagara.
Netušila, kto je
V meste pod Zoborom si nakoniec našiel aj manželku. Paradoxom bolo, že takisto ako jeho otec, aj on si ženu našiel medzi tanečnicami. Andrea pre zmenu netušila, že Marián je synom jedného z najznámejších hercov tej doby.