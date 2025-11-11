Slovenským pápežom nikdy byť nestihol. Kardinál Tomko dlhé roky dodržoval dôležité večerné pravidlo
Na raňajky si rád doprial slivkový lekvár zo Slovenska a z času na čas si pozrel i kovbojku.
Mohol byť prvým slovenským pápežom, život to však zariadil inak. Jozef Tomko z malej slovenskej obce Udavské prežil v Ríme 77 rokov a istý čas bol najstarším kardinálom na celom svete.
Patril k najváženejším obyvateľom Vatikánu a niektorí o ňom uvažovali ako o skvelom potenciálnom Svätom otcovi. Hoci od pápežského kresla ho delil len kúsok, jedna vec bola proti nemu – čas. Kardinál Tomko bol skromný a nikdy verejne nezatúžil viesť celú cirkev. Svoj mimoriadne dlhý život prežil v láske a oddanej službe a vyslúžil rešpekt všetkých troch pápežov, s ktorými spolupracoval. Práve tým, čo zo seba vyžaroval, dával totiž všetkým vôkol seba pocítiť, že cirkev je v skutočnosti rodina, ktorej členovia sa navzájom podporujú a stoja pri sebe.
Skromné pomery
Tomko pochádzal zo skromných pomerov, jeho otec bol železničiar, pracoval ako výpravca vlakov. Práve preto mu boli železničiari takí blízki a mnohí z nich naňho dodnes spomínajú. „Spomínam si na stretnutie v Ríme, keď pán kardinál slúžil omšu v Bazilike svätého Petra pre 300 slovenských železničiarov, ktorí sa vybrali putovať po pápežských bazilikách v Ríme. Párkrát som ho stretol pri prechádzkach po uliciach v blízkosti jeho bytu na Via della Conciliazione, kde jeho vysoká postava oblečená v čiernom obleku s ružencom v ruke bola jednoducho neprehliadnuteľná,“ vyznal sa pre týždenník Život bývalý generálny riaditeľ ŽSSK Pavel Kravec.
Po absolvovaní gymnázia v Michalovciach Tomko vstúpil do seminára a začal študovať na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Následne ho na jeseň roku 1945 košický biskup Jozef Čársky poslal na štúdiá do Ríma. Mladý Tomko vtedy netušil, že rodnú dedinu a rodičov bude môcť znovu navštívil až v roku 1968, teda o 23 rokoch neskôr. Pre komunistický prevrat vo vtedajšom Československu mu totiž neumožnili návrat do vlasti a ani jeho rodina nemohla ísť za ním do Ríma. Útechou v ťažkom čase mu však bola kňažská vysviacka. „Nemal som tu nikoho z príbuzných, lebo nedovolili. Takže z toho hľadiska to bolo smutné, ale ja som ten smútok cítil tak tlmene, pretože tu bola predovšetkým radosť. Radosť z prvej omše, radosť z kňazstva,“ poznamenal Jozef Tomko, ktorý bol už v mladom veku úprimne oddaný Bohu a veril svojmu poslaniu.
Jeho úprimná láska k Bohu ho viedla ďalej, až mu v roku 1958 pápež Ján XXIII. udelil titul pápežského komorníka a dvadsať rokov nato ho vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov.
Na svoje korene nikdy nezabudol
Jozef Tomko si bol po celý čas svojho pôsobenia v Ríme vedomý, odkiaľ prišiel a hoci prežil v talianskej metropole dlhých 77 rokov, nikdy neprestal hovoriť spisovne rodnou rečou a v slovenčine čítal všetko, čo sa dalo. Bol tiež v pravidelnom kontakte so slovenskou komunitou v Ríme, úprimne sa tešil z každého blahorečenia či svätorečenia Slovákov a stal sa signatárom iniciatívy za vybudovanie dnešného Pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý sa stal najvýznamnejšou cirkevnou, národnou a kultúrnou ustanovizňou Slovákov v hlavnom meste Talianska.