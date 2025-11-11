Slovenským pápežom nikdy byť nestihol. Kardinál Tomko dlhé roky dodržoval dôležité večerné pravidlo - Dobré noviny
Slovenským pápežom nikdy byť nestihol. Kardinál Tomko dlhé roky dodržoval dôležité večerné pravidlo
Slovenským pápežom nikdy byť nestihol. Kardinál Tomko dlhé roky dodržoval dôležité večerné pravidlo

Kardinál Jozef Tomko; pri vysviacke Mons. Petra Rusnáka
Kardinál Jozef Tomko; pri vysviacke Mons. Petra Rusnáka — Foto: Wikimedia Commons

Na raňajky si rád doprial slivkový lekvár zo Slovenska a z času na čas si pozrel i kovbojku.

Mohol byť prvým slovenským pápežom, život to však zariadil inak. Jozef Tomko z malej slovenskej obce Udavské prežil v Ríme 77 rokov a istý čas bol najstarším kardinálom na celom svete.

Patril k najváženejším obyvateľom Vatikánu a niektorí o ňom uvažovali ako o skvelom potenciálnom Svätom otcovi. Hoci od pápežského kresla ho delil len kúsok, jedna vec bola proti nemu – čas. Kardinál Tomko bol skromný a nikdy verejne nezatúžil viesť celú cirkev. Svoj mimoriadne dlhý život prežil v láske a oddanej službe a vyslúžil rešpekt všetkých troch pápežov, s ktorými spolupracoval. Práve tým, čo zo seba vyžaroval, dával totiž všetkým vôkol seba pocítiť, že cirkev je v skutočnosti rodina, ktorej členovia sa navzájom podporujú a stoja pri sebe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Svet kresťanstva (@svetkrestanstva)

Skromné pomery

Tomko pochádzal zo skromných pomerov, jeho otec bol železničiar, pracoval ako výpravca vlakov. Práve preto mu boli železničiari takí blízki a mnohí z nich naňho dodnes spomínajú. „Spomínam si na stretnutie v Ríme, keď pán kardinál slúžil omšu v Bazilike svätého Petra pre 300 slovenských železničiarov, ktorí sa vybrali putovať po pápežských bazilikách v Ríme. Párkrát som ho stretol pri prechádzkach po uliciach v blízkosti jeho bytu na Via della Conciliazione, kde jeho vysoká postava oblečená v čiernom obleku s ružencom v ruke bola jednoducho neprehliadnuteľná,“ vyznal sa pre týždenník Život bývalý generálny riaditeľ ŽSSK Pavel Kravec.

Rodisko kardinála Jozefa Tomka, obec Udavské v okrese Humenné
Rodisko kardinála Jozefa Tomka, obec Udavské v okrese Humenné Foto: Wikimedia Commons

Po absolvovaní gymnázia v Michalovciach Tomko vstúpil do seminára a začal študovať na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Následne ho na jeseň roku 1945 košický biskup Jozef Čársky poslal na štúdiá do Ríma. Mladý Tomko vtedy netušil, že rodnú dedinu a rodičov bude môcť znovu navštívil až v roku 1968, teda o 23 rokoch neskôr. Pre komunistický prevrat vo vtedajšom Československu mu totiž neumožnili návrat do vlasti a ani jeho rodina nemohla ísť za ním do Ríma. Útechou v ťažkom čase mu však bola kňažská vysviacka. „Nemal som tu nikoho z príbuzných, lebo nedovolili. Takže z toho hľadiska to bolo smutné, ale ja som ten smútok cítil tak tlmene, pretože tu bola predovšetkým radosť. Radosť z prvej omše, radosť z kňazstva,“ poznamenal Jozef Tomko, ktorý bol už v mladom veku úprimne oddaný Bohu a veril svojmu poslaniu.

Pápež Lev XIV. / Robert F. Prevost na Slovensku.
Prečítajte si tiež: Netušili, že slivovicu lejú budúcemu pápežovi. Lev XIV. na Slovensku ukázal svoj pravý charakter

Jeho úprimná láska k Bohu ho viedla ďalej, až mu v roku 1958 pápež Ján XXIII. udelil titul pápežského komorníka a dvadsať rokov nato ho vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov.

S Jánom Pavlom II. a kardinálom Korcom
S Jánom Pavlom II. a kardinálom Korcom Foto: Wikimedia Commons

Na svoje korene nikdy nezabudol

Jozef Tomko si bol po celý čas svojho pôsobenia v Ríme vedomý, odkiaľ prišiel a hoci prežil v talianskej metropole dlhých 77 rokov, nikdy neprestal hovoriť spisovne rodnou rečou a v slovenčine čítal všetko, čo sa dalo. Bol tiež v pravidelnom kontakte so slovenskou komunitou v Ríme, úprimne sa tešil z každého blahorečenia či svätorečenia Slovákov a stal sa signatárom iniciatívy za vybudovanie dnešného Pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý sa stal najvýznamnejšou cirkevnou, národnou a kultúrnou ustanovizňou Slovákov v hlavnom meste Talianska.

