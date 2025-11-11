Klebety o tajnej svadbe sú zbytočné. Zuzana Čaputová a Juraj Rizman zažívajú príbeh, ktorý si neplánovali
Pokukoval po nej, aj keď to nikdy neplánoval.
„Je X vecí, ktoré na nej obdivujem a je X veci, ktoré na nej milujem,“ hovorí Juraj Rizman o žene, ktorú spoznal ako kolegyňu, obdivoval ako aktivistku a nakoniec si ju zamiloval ako človeka. Kedysi rebel s náušnicou v uchu, ktorý dával aj dostával rany, už viac ako päť rokov stojí po boku bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej a otvorene hovorí, že keby sa ich príbeh sfilmoval, nik by tomu neuveril. Partneri, ktorí už v minulosti prekonali rozvody, vedia, že v živote je aj niečo dôležitejšie ako svadba a manželstvo.
Rany dával aj dostával
Keď sa pred piatimi rokmi dali dohromady, Juraj Rizman bol už dávno polepšeným rebelom. „Do tých 17 rokov som toho stihol naozaj veľa. V puberte to išlo so mnou od extrému k extrému – rôzne subkultúry, hudobné žánre, filozofie... Tam mi hrabalo skutočne slušne,“ priznal v podcaste Načo toto všetko?! Juraj Rizman, ktorý sa v puberte neocitol práve v najlepšej partii.
„Niekedy prišlo aj na päste. Juraj rany dával aj dostával. Za necelé dva roky stihol byť skínom, pankáčom, metalistom, depešákom aj kadečím iným. Vystriedal hádam všetky hudobné štýly sveta. Vždy ho niečo nadchlo, aby ho to zase rýchlo prešlo,“ opisoval Karol Sudor v projekte Svetlo pod perinou Rizmana ako lenivého žiaka a rebela, ktorého zachránila pomoc životnému prostrediu. Ako stredoškolák sa stal dobrovoľník v organizácii Greenpeace, kde sa nakoniec vypracoval na riaditeľa.
Búrlivý typ
„Tí, čo ma poznajú vedia, že som pomerne búrlivý a emotívny typ a aj v tej ochrane životného prostredie som hľadal niečo, kde bude akcia, kde bude život,“ vysvetľoval v podcaste, v ktorom sa smial, že počas svojej kariéry v Greenpeace bol počas protestov „priviazaný všelikde“.