Farebné oblečenie nie je náhradou za reflexné prvky. Polícia radí, ako sa na jeseň chrániť na cestách

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, Pixabay/Horacio30

Vedeli ste, že chodca v tmavom odeve vodič spozoruje z 18 metrov, no s reflexnými prvkami je viditeľný až z 200 metrov?

Reflexné prvky nie sú módny doplnok, ktorý sa na bundy či kabáty pripína len vtedy, keď ladí s oblečením. Večery sa predlžujú, tma je už oveľa skôr a práve reflexné prvky môžu zachrániť život a to nielen vám, ale aj ľuďom naokolo. Polícia preto aj v tomto období opäť pripomína, aké je dôležité ich nosiť.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Poslúžia aj reflexné nálepky

„Nosením reflexných prvkov predchádzate vzniku vážnych dopravných nehôd a chránite svoje zdravie a svoj život. Pri večernej prechádzke, ceste z prace či do obchodu myslite na to, že nosenie reflexných prvkov najmä za zníženej viditeľnosti môže zachrániť život nielen vám, ale aj iným účastníkom cestnej premávky,“ upozorňuje polícia na sociálnej sieti.

Nosiť ich treba na tej strane tela, ktorá je bližšie k vozovke, nie ku krajnici a najlepšie je umiestnenie v úrovni pásu, ramien alebo v blízkosti kolien. Reflexné nálepky sa pritom odporúča prilepiť aj na prilby, bicykle, kolobežky či kočíky a deťom zabezpečiť školské tašky a oblečenie s reflexnými a fluorescenčnými prvkami.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/ gpointstudio

Oranžová ani žltá nie sú náhradou

Tmavé oblečenie môže počas sychravých jesenných dní na cestách spôsobiť skutočný chaos, najmä večer a v noci. Viditeľnosť klesá a vodič si chodca bez reflexných prvkov často všimne až v poslednej chvíli. Ak teda obyčajná reflexná vesta alebo aspoň pásiky na ramenách môžu pomôcť predísť tragédii, nebuďme voči tomu ľahostajní.

Polícia pripomína, že:

  • upršané hmlisté počasie a tma, ovplyvňujú ne/viditeľnosť na cestnej komunikácií,
  • v tmavom odeve vodič chodca spozoruje z 18 metrov, s reflexnými prvkami je viditeľný z diaľky 200 metrov,
  • odev v oranžovej alebo žltej farbe síce viditeľnosť zvyšuje, ale nie je dostatočnou adekvátnou náhradou reflexného prvku,
  • povinnosť používania reflexných prvkov ukladá aj Zákon o cestnej premávke - Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
