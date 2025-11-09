Keď prišiel o synčeka, veľa vecí sa zmenilo. Cristiano Ronaldo po rokoch znova otvoril bolestivú tému - Dobré noviny
Dobré noviny
Keď prišiel o synčeka, veľa vecí sa zmenilo. Cristiano Ronaldo po rokoch znova otvoril bolestivú tému
Cristiano Ronaldo s rodinou.
Cristiano Ronaldo s rodinou. — Foto: Instagram/cristiano, georginagio

Slová uznávaného športovca chytajú za srdce.

Strata dieťaťa patrí k tým najťažším skúškam, aké môžu rodiča postihnúť. Smrť si navyše nevyberá, nerozlišuje medzi obyčajnými ľuďmi a tými slávnymi, čo na vlastnej koži okúsil aj svetoznámy športovec Cristiano Ronaldo. Po rokoch sa úprimne rozhovoril o momente, kedy so snúbenicou Georginou prišli o novorodené bábätko.

Zomklo ich to

Chlapček Ángel sa narodil ako jedno z dvojičiek, no kým jeho sestrička Bella prišla na svet zdravá, jemu to nebolo dopriate. O hlbokej rane spred troch rokov dnes Cristiano hovorí s pokojom a pokorou, všetko totiž vníma v úplne inom svetle, než by niektorí čakali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Tragická udalosť podľa neho rodinu s odstupom času ešte viac zomkla a posilnila aj jeho vzťah s Georginou. Hoci išlo o nesmierne ťažké a traumatické chvíle, snažili sa vziať si z nich, čo mohli. Aj napriek obrovskej bolesti totiž život pokračoval ďalej a oni vedeli, že nemôžu zostať stáť na mieste.

Späť ku koreňom

„Vždy sa navzájom podporujeme. Niekedy to tak vo vzťahu býva, sú dobré chvíle a sú zlé chvíle, je to súčasť cesty. Ale v tom období akoby sa náš vzťah ešte viac upevnil,“ otvorene priznal známy športovec pre portál E! News. Tým sa však jeho rozprávanie ani zďaleka neskončilo.

