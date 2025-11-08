V miniatúrnom dome bola šťastnejšia ako v trojizbovom byte. Príbeh tejto ženy mnohým ľuďom otvoril oči
Žijem v súlade s ročnými obdobiami, energie ani vodu už nepovažujem za samozrejmosť, vraví.
Pýtate sa, prečo by niekto dobrovoľne býval v miniatúrnom dome s rozlohou len 20 metrov štvorcových? Takzvané tiny houses si získavajú čoraz väčšiu popularitu a svoje o tom vie aj Marjolein Jonker, ktorá v jednom takom žije. V čase, kedy sú ceny nehnuteľností extrémne vysoké a ľudia sa zadlžujú na celý život, je totiž jej životný štýl pre mnohých vzorom.
Žiadne stiesnené priestory
Pred prvým domčekom Marjolein Jonker v holandskom meste Alkmaar sa často tvorili rady. Inšpiratívna Holanďanka sa totiž svoje bývanie nebála ostatným ukázať, hoci sa dovnútra zmestil vždy len jeden zvedavý návštevník.
Dnes už síce žije v inom meste, no podľa informácií spravodajského portálu Dutch News svoj pôvodný domček navrhla spolu so študentami technickej univerzity ešte v roku 2016 a v Holandsku bol jedným z prvých svojho druhu. Hoci by sa niektorí mohlo nazdávať, že to vo vnútri muselo byť priveľmi stiesnené, nie je to tak.
Vodu neberie ako samozrejmosť
Interiér bol svetlý, útulný, priestranný a Marjolein v ňom mala všetko, čo potrebovala - kuchyňu, gauč, pracovný kútik aj spálňu na poschodí, kam viedli schody, ktoré zároveň slúžili ako úložný priestor.
„Ten dom mi dokonale sedel. Dlho som premýšľala nad tým, čo vnútri skutočne potrebujem a všetky zbytočnosti som vynechala. V malom drevenom domčeku som oveľa šťastnejšie než som bola v betónovom byte s tromi izbami, ktoré som ani nepoužívala,“ vysvetlila pre Dutch News Marjolein a prezradila tiež, ako to bolo s nákladmi.