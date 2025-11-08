V miniatúrnom dome bola šťastnejšia ako v trojizbovom byte. Príbeh tejto ženy mnohým ľuďom otvoril oči - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
V miniatúrnom dome bola šťastnejšia ako v trojizbovom byte. Príbeh tejto ženy mnohým ľuďom otvoril oči
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Fontána pre Zuzanu 2 / Ibi Maiga

Keď mu dali prvýkrát halušky, chcel si zbaliť kufre. Ibi Maiga na Slovensku prežil aj kopance na zemi

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

SLEDUJE NÁS 207 104 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

V miniatúrnom dome bola šťastnejšia ako v trojizbovom byte. Príbeh tejto ženy mnohým ľuďom otvoril oči

Marjolein Jonker a jej tiny house.
Marjolein Jonker a jej tiny house. — Foto: Instagram/marjolein_in_het_klein

Žijem v súlade s ročnými obdobiami, energie ani vodu už nepovažujem za samozrejmosť, vraví.

Pýtate sa, prečo by niekto dobrovoľne býval v miniatúrnom dome s rozlohou len 20 metrov štvorcových? Takzvané tiny houses si získavajú čoraz väčšiu popularitu a svoje o tom vie aj Marjolein Jonker, ktorá v jednom takom žije. V čase, kedy sú ceny nehnuteľností extrémne vysoké a ľudia sa zadlžujú na celý život, je totiž jej životný štýl pre mnohých vzorom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marjolein jonker (@marjolein_in_het_klein)

Žiadne stiesnené priestory

Pred prvým domčekom Marjolein Jonker v holandskom meste Alkmaar sa často tvorili rady. Inšpiratívna Holanďanka sa totiž svoje bývanie nebála ostatným ukázať, hoci sa dovnútra zmestil vždy len jeden zvedavý návštevník.

Dnes už síce žije v inom meste, no podľa informácií spravodajského portálu Dutch News svoj pôvodný domček navrhla spolu so študentami technickej univerzity ešte v roku 2016 a v Holandsku bol jedným z prvých svojho druhu. Hoci by sa niektorí mohlo nazdávať, že to vo vnútri muselo byť priveľmi stiesnené, nie je to tak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marjolein jonker (@marjolein_in_het_klein)

Vodu neberie ako samozrejmosť

Interiér bol svetlý, útulný, priestranný a Marjolein v ňom mala všetko, čo potrebovala - kuchyňu, gauč, pracovný kútik aj spálňu na poschodí, kam viedli schody, ktoré zároveň slúžili ako úložný priestor.

„Ten dom mi dokonale sedel. Dlho som premýšľala nad tým, čo vnútri skutočne potrebujem a všetky zbytočnosti som vynechala. V malom drevenom domčeku som oveľa šťastnejšie než som bola v betónovom byte s tromi izbami, ktoré som ani nepoužívala,“ vysvetlila pre Dutch News Marjolein a prezradila tiež, ako to bolo s nákladmi.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…