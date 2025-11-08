Bezvládne klesal k zemi, išlo o minúty. V Trnave zachraňoval neznámy hrdina, pátrali po ňom stovky ľudí
Príbeh Marcely a jej manžela mnohým pripomenul, aké dôležité je všímať si ľudí okolo seba.
Začiatkom novembra sa sociálnymi sieťami začal šíriť dojímavý príbeh, ktorý mnohým vrátil vieru v ľudskosť. Marcela z Trnavy totiž na internete pátrala po neznámom mužovi, ktorý jej manželovi zachránil život a svojou pohotovou reakciou pomohol predísť tragédií.
Zlomový okamih nastal neďaleko Motorestu Bučany na ceste smerom do Trnavy. Podľa Marceliných slov si neznámy muž všimol, že v aute odstavenom pri krajnici niekto bezvládne klesá k zemi. Situácia sa mu nepozdávala, tak okamžite zareagoval.
„Môjmu manželovi poskytol prvú pomoc, zavolal záchranku. Išlo o minúty. Zachránil mu život!“ opísala dojatá žena v príspevku na Facebooku. Jej slová sa internetom začali šíriť takmer okamžite a po neznámom záchrancovi pátrali stovky ľudí. Príbeh o dobrote a ľudskosti mnohých dojal a Marcela túžila neznámemu záchrancovi osobne poďakovať.
Hoci nebolo jednoduché nájsť ho, napokon sa to skutočne podarilo. „Záchranca sa našiel! Zostáva v anonymite, ale zajtra mám s ním stretnutie. Vďaka vám všetkým, ktorí ste príspevok zdieľali, sa k nemu dostal. Je to veľmi dobrý človek,“ uzavrela dojatá žena, ktorá zdieľaním tohto príbehu všetkým pripomenula, že empatia a túžba pomáhať sú stále súčasťou každého z nás.