Upozorňuje na tichých zabijakov v domácnosti. Tohto sa zbavte a pomôžete si, radí influencerka Emma
Za koľko eur by ste zjedli túto kreditku?
Máme ich okolo seba a možno si ani neuvedomuje, čo môžu spôsobiť. Reč je o predmetoch, ktoré bežne používame, ale lepšie by bolo, ak by sme to zmenili. Upozorňuje na to obľúbená influencerka Emma Luknárová vo svojom seriáli „20 tichých zabijakov v tvojej domácnosti", v ktorom už stihla poukázať na sedem z nich. Niektoré z nich vás asi prekvapia.
7. Plastová doska na krájanie
Bežná plastová doska na krájanie môže byť zdrojom mikroplastov, ktoré denne konzumujeme bez toho, aby sme si to uvedomovali. Za rok podľa Emmy Luknárovej dokážeme mimovoľne skonzumovať jednu kreditnú kartu vo forme mikroplastov. Ľuďom preto odporúča zvážiť výmenu plastových dosiek za alternatívu z dreva, bambusu či zo skla.
6. Zahrievanie mikroplastov
Pri plastoch a mikroplastoch ešte chvíľu zostaneme. Nebezpečenstvo ich zohrievania totiž netreba bagatelizovať. Emma varuje pred plastovými miskami, ktoré nájdeme v chladničke, zahrievame ich v mikrovlnke a umývame v umývačke často aj na 70 stupňov. Vedeli ste, že zahrievaním plastových predmetov sa mikroplasty dostávajú do vášho tela a môžu narušiť váš endokrinný systém?
5. Toaletný papier
Parfumovaný a farbený toaletný papier je ďalší predmet dennej spotreby zo zoznamu tichých zabijakov. Parfumy v toaletných papieroch (ale aj v sprchových géloch či antiperspirantoch) sú plné ftalátov a dioxíny, ktoré sa nachádzajú v bieliacich prostriedkoch, môžu spôsobiť viaceré druhy rakoviny – aj preto influencerka radí, aby sme používali nefarbený, neparfumovaný a recyklovaný toaletný papier, ktorý sa javí ako bezpečnejšia a lacnejšia voľba.
4. Wi-fi
Emma Luknárová sa zaoberá aj wi-fi signálom. Nájdeme ho takmer všade, kam sa pohneme – doma, v práci, v kaviarňach... Permanentné vystavovanie sa tomuto žiareniu sa mnohým krajinám nepozdáva, preto proti nemu zakročili. Influencerka spomína, že Francúzsko wi-fi zakázalo v materských školách, v Belgicku ju neodporúčajú používať deťom do veku dvanásť rokov a v Izraeli ju povoľujú len počas výučby.