Ročne u nás pribudne 4000 prípadov. Slovenská nemocnica má účinnú liečbu jednej z najzákernejších chorôb
Ročne u nás pribudne 4000 prípadov. Slovenská nemocnica má účinnú liečbu jednej z najzákernejších chorôb

Novinka v liečbe Parkinsonovej choroby.
Foto: Pixabay: geralt, hysw001

Tejto chorobe sa nevyhol ani obľúbený pápež.

Týka sa najmä vyšších ročníkov, no rovnako postihuje mužov aj ženy. Nerozoznáva rasy a nerobí rozdiely ani medzi bohatými a chudobnými. Parkinsonova choroba môže postihnúť prakticky kohokoľvek. 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach na svojej stránke uvádza, že na Slovensku momentálne žije vyše 21 000 pacientov trpiacich týmto ochorením, pričom každoročne pribudne asi 4 000 nových prípadov. Chorobu, žiaľ, napriek progresu vedeckých poznatkov stále nedokážeme vyliečiť. V košickej nemocnici našťastie vedia pacientom ponúknuť unikátnu liečbu, ktorá dokáže zvýšiť kvalitu ich života.

Prejavy a dopad na život

Parkinson je chronické ochorenie nervového systému postihujúce väčšinou ľudí po päťdesiatke. Alarmujúce je, že u 10% ľudí môže začať už pred 40. rokom. „Dochádza pri ňom okrem iného k strate nervových buniek, ktoré produkujú dopamín. Ten má za úlohu regulovať pohyblivosť tela. Čím menej má pacient dopamínu, tým má väčšie problémy s pohybom," vysvetlila nemocnica na svojej stránke. Po tom, ako zanikne polovica týchto buniek, sa u pacienta začnú objavovať prvé motorické príznaky. Ochorenie však beží už dávno pred vypuknutím príznakov. Vhodné nastavenie liečby však dokáže zmienené príznaky zmierniť, niekedy dokonca úplne potlačiť.

Ilustračné foto.
Foto: Pixabay: geralt

Čo zaviedla košická nemocnica?

Lekári v UNLP Košice dokážu pacientom s Parkinsonom pomôcť aj špeciálnou operáciou – bezrámovou hĺbkovou stimuláciou mozgu. Ďalším dôležitým pomocníkom je unikátna novinka – v tomto roku sa na Slovensku začali používať moderné podkožné pumpy. Ide o najmenej invazívnu a najefektívnejšiu pumpovú formu manažovania liečby pacienta v pokročilej fáze tohto zákerného ochorenia. Prvé nemocnice, ktoré ju na Slovensku začali používať, sú UNLP Košice a Univerzitná nemocnica v Bratislave. „Druhou veľkou novinkou, ktorá k nám prichádza a súvisí s neurostimulátormi, je adaptívna stimulácia. Ide o novú generáciu stimulátorov a softwarové riešenie, ktoré dokáže nielen stimulovať mozog, ale zároveň kontinuálne nahrávať špecifickú elektrickú aktivitu mozgu, podľa ktorej vieme stimulátor nastaviť tak, aby vedel sám doladiť stimulačné parametre,“ priblížil profesor Matej Škorvánek z Neurologickej kliniky.

V praxi to znamená, že keď simulátor zachytí, že pacient má vyššiu hladinu tzv. beta oscilácií v stimulovanom jadre, tak zaznamená, že pacient má nedostatočne kontrolované motorické prejavy ochorenia. Vtedy buď zapne stimulátor alebo zvýši stimulačné parametre (v prípade, že už stimulátor beží). „Naopak, ak beta oscilácie úplne vymiznú, je pacient nastavený dobre a stimulátor môže parametre znížiť alebo aj celkom vypnúť,“ ozrejmil Škorvánek.

Proaktívny prístup k liečbe

