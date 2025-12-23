Rómske Vianoce nie sú o hlučnej zábave. Najkrajší zvyk prichádza po štedrej večeri a zaručene vás dojme
To najkrajšie prichádza po štedrej večeri.
Mnohí si myslia, že rómske Vianoce sú hlučné, plné spevu a tanca. A hoci hudba nechýba, to najkrajšie, čo sa v týchto rodinách odohráva, prichádza až po štedrej večeri – potichu, s pokorou a láskou.
Vianoce, alebo ako ich Rómovia nazývajú Karačoňa, sú sviatkom, keď sa spomína, spieva a zbližuje. Ako hovorí etnologička Jana Belišová pre Denník N, hoci by si mnohí mysleli, že rómske Vianoce vyzerajú úplne inak, v skutočnosti ich spája s tými našimi viac, než by sme čakali.
Spomienka na tých, ktorí chýbajú
Etnologička, ktorá rómsku kultúru skúma už viac ako dve desaťročia, opisuje, že pri slávnostnom stole nechýba ani ticho a úcta. „Počas štedrej večere si spomínajú na členov rodiny, ktorí s nimi nemôžu sedieť pri stole. A ako spomienku na zosnulých zvyknú prestrieť a naložiť tanier aj pre nich,“ vysvetľuje.
Tento jednoduchý, no dojímavý zvyk je dôkazom toho, že Vianoce sú pre Rómov viac než len sviatky hojnosti. Sú časom, keď sa minulosť stretáva s prítomnosťou a keď sa najsilnejšie prežíva to, čo spája rodinu. Láska, pokora a vďačnosť.