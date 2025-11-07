Keď mu dali prvýkrát halušky, chcel si zbaliť kufre. Ibi Maiga na Slovensku prežil aj kopance na zemi - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď mu dali prvýkrát halušky, chcel si zbaliť kufre. Ibi Maiga na Slovensku prežil aj kopance na zemi
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Po troch rokoch Barcelonu vymenila za Madrid. Španielsko si zamilovala.

V Bratislave jej vynadali v MHD, pretože stála pri dverách. Lenka v cudzine spoznala milší a slobodnejší svet

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

SLEDUJE NÁS 207 105 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď mu dali prvýkrát halušky, chcel si zbaliť kufre. Ibi Maiga na Slovensku prežil aj kopance na zemi

Fontána pre Zuzanu 2 / Ibi Maiga
Fontána pre Zuzanu 2 / Ibi Maiga — Foto: Promo fotografie filmu Fontána pre Zuzanu 2 (Intersonic); Instagram - ibi.maiga

Ani po rozvode netúži po dvoch manželkách.

„Na Slovensku som zažil dobré aj zlé. Naučil som sa tam byť človekom,“ povedal otvorene Ibi Maiga, ktorý si získal srdcia mnohých Slovákov. Hoci sa narodil v horúcom Mali, práve u nás našiel druhý domov. Keď sa po rokoch vrátil do rodnej krajiny, aby zachránil svoju milovanú pred dohodnutým sobášom, netušil, že sa začne nový príbeh plný emócií, rozhodnutí a skúšok. Dnes o tom hovorí s pokorou a úsmevom ako o ceste, ktorá ho naučila, čo v živote skutočne stojí za to.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ibrahim Maiga (@ibi.maiga)

Syn skromného pána

„Pre mňa nie je väčší hrdina, ako je môj otec. Vďaka nemu som tým, kým som,“ prezradil na YouTube Ibi Maiga, ktorý sa narodil v Mali do mnohopočetnej rodiny. Keďže jeho otec, ktorému nepovedal inak ako „baba“, mal tri ženy, Ibi mal dohromady až 18 súrodencov a všetkých vraj považuje za svojich vlastných. „Vychovávali nás doma. Neexistovalo, aby sme urobili nejaké veľké prešľapy. Ihneď sme dostali bitku,“ spomínal.

Kňaz Martin Madassery.
Prečítajte si tiež: Keď ho Slováci prvýkrát videli, čudovali sa. Na indického kňaza Martina dnes ľudia nedajú dopustiť

Jeho otec bol významným politikom a napriek moci, ktorú mal, bol vraj vždy veľmi skromný. „Držal sa pri zemi a nikdy nedával najavo, že on je pán. V meste, kde bol guvernérom, si ho tak obľúbili, že keď mu zomrela prvá manželka, tak mu našli miestnu dievčinu, nech si ju zoberie za ženu. A to bola moja matka,“ prezradil Ibi, ktorý bol prvým synom svojho otca a aj preto dostal to najlepšie možné vzdelanie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ibrahim Maiga (@ibi.maiga)

Prvé bryndzové halušky

„Vo Francúzsku, kde som skončil gymnázium, som sa na vysokú školu nedostal, lebo tam uprednostňujú domácich. Otec sa potom rozhodol, že mi bude platiť školu. A keďže vo východnom bloku boli školy lacnejšie, vybrali sme Slovensko,“ vravel pre denník SME príhodu, ako sa dostal prvýkrát na Slovensko. „Bol to pre mňa trochu šok – v živote som nevidel toľko bielych ľudí pohromade. Viezol som sa v električke a všetci boli bieli. Oni pozerali na mňa, ja na nich,“ smial sa. Z novej krajiny mal rešpekt, obavy a dodnes si pamätá, aký to bol pocit, keď mu našinci dali ochutnať našu národnú špecialitu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…