Nie sú to krvilačné beštie, ktoré treba zabíjať. Jozef si plní sen a žije s vlkmi, ktoré ho odmenili láskou
Dobré noviny
Nie sú to krvilačné beštie, ktoré treba zabíjať. Jozef si plní sen a žije s vlkmi, ktoré ho odmenili láskou
Nie sú to krvilačné beštie, ktoré treba zabíjať. Jozef si plní sen a žije s vlkmi, ktoré ho odmenili láskou

Jozef Píry.
Jozef Píry. — Foto: Facebook/Jozef Piry, Instagram/jozefpiry

Majestátne zvieratá chovateľa naučili trpezlivosti.

Život bez nich si už nevie predstaviť. Jozef Píry odmalička miloval zvieratá, choval rôzne plemená psov a dlho túžil aj po majestátnych vlkoch. Ako uvádza reportáž relácie Reflex TV Markíza, tento sen sa mu napokon splnil. Keď dostal do opatery prvých štyroch od českej zoologickej záhrady, jeho život sa radikálne zmenil.

Navzájom si vyjadrujú rešpekt

„Nie som množiteľ, mám len samcov a žijem medzi nimi. Rešpektujem ich a oni zase rešpektujú mňa, relaxujem pri nich a naučili ma trpezlivosti,“ vysvetlil v Reflexe oddaný chovateľ, ktorý pre tieto divoké a slobodné zvieratá priam žije.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1575233969351068&set=pb.100005934390550.-2207520000&type=3

Pri práci s nimi je podľa neho najdôležitejšia reč tela. Sleduje, ako sa vlk k nemu približuje, vie, čo od neho očakávať a musí včas zareagovať. Odmenou mu je láska a vernosť, akú dokážu prejaviť len zvieratá. „Chodia okolo mňa, oňuchávajú má, oblizujú a je tam maximálna dôvera. Navzájom si vyjadrujeme rešpekt a dá sa povedať, že je tam aj určitý druh lásky,“ hovorí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jozef Piry (@jozefpiry)

Žiadne krvilačné beštie

Jozef začal s vlkmi natáčať aj videá, ktoré sa na sociálnych sieťach tešia veľkej obľube. Najsledovanejšie z nich má už 35 miliónov pozretí a všimli si ho aj producenti filmu Tanec s vlkmi. Indiáni, ktorí v ňom hrali, Jozefa oslovili a dokonca mu dali aj indiánske meno Braček vlkov.

„Vlk má v prírode nezastupiteľnú rolu a nie je to krvilačná beštia, ktorú treba na počkanie zabíjať. Žiaden z vlkov na mňa dodnes nezaútočil a myslím, že z nich budem mať ešte dlhé roky radosť,“ dodal na záver.

Prečítajte si tiež: Šťastné kozy žijú dlhšie, v ich mlieku je viac živín. Farmári z Vlčieho Vrchu majú vzťah k zvieratám i pôde

