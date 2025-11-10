Bola strapatá a špinavá, ale šťastná. Tejto dievčine sa kruto smiali za vec, ktorá je dnes jej prednosťou
V obchode nedočiahla na regál a okoloidúcich prosila, aby jej pomohli.
Ako dieťa vystriedala množstvo koníčkov – od tenisu a karate cez krasokorčuľovanie až po tanečnú či bedminton. Najviac jej však k srdcu prirástol skauting. Chodievala na trojtýždňové tábory, z ktorých sa domov vracala strapatá a špinavá, ale nesmierne šťastná. Podarilo sa jej dokonca získať takmer všetkých bobríkov, ušiel jej iba jeden. Ten posledný, bobrík odvahy, sa totiž udeľoval len tomu, kto prespal sám v noci v lese a keďže dievčina z fotografie mala v tom čase iba 10 rokov, netrúfla si na to.