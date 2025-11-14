Bolestivé premýšľanie vraj ničilo ich pôvab. Na tieto ženy sa zabudlo po tom, ako im ukradli ich myšlienky
Niekto hovorí o ukradnutých dejinách, iný o umlčaní žien.
Už študenti prvých ročníkov filozofie sa pýtajú, prečo sa v učebniciach nachádzajú samé mužské mená? Rakúsko – americká historička Gerda Lerner si vo svojej štúdii spred 25 rokov položila tú istú otázku.
Prečo dejiny spomínajú tak málo mysliteliek?
V dnešnej dobe sa nám to môže zdať nepochopiteľné, no kedysi — a trvalo to celé stáročia — mali ženy obmedzený prístup k vzdelaniu, pretože vzdelanie bolo mužskou doménou. Natíska sa otázka, ako by dnes svet vyzeral, keby boli v otázke vzdelávania ženy a muži zrovnoprávnení od začiatku dejín?
Podobné impulzy spustili celosvetový feministický výskum, ktorého cieľom bolo vyriešenie otázky, prečo sa vo filozofickom kánone nenachádza jediná žena a akým spôsobom sa dá tento nelichotivý fakt napraviť? Časopis Sidonie sa téme venoval tiež. Podľa neho je v mnohých ohľadoch historicky podložené, že „ženy mali prístup k filozofii — či už prostredníctvom čítania dostupnej literatúry, alebo skrze svojich partnerov, ktorí pôsobili vo vede, politike či umení. Podľa francúzskej filozofky Michèle Le Dœuff sa ženy v minulosti stretávali s filozofiou najmä cez osobný vzťah ku konkrétnemu filozofovi, ktorý na ne výrazne vplýval. Nemožno však vylúčiť, že práve tieto intímne vzťahy s uznávanými autormi ovplyvnili ženskú tvorbu natoľko, že by bolo sporné pripisovať zásluhy výlučne mužom," uviedol časopis. Spomeňme si na veľký vplyv mileniek kráľov či cisárov, moc manželiek slávnych vedcov či tvorivé ženy, z ktorých sa stali múzy svetoznámych umelcov.
Eco a Kant o chýbajúcom ženskom vplyve
Taliansky spisovateľ a filozof Umberto Eco raz poznamenal: „Prelistoval som najmenej tri moderné filozofické encyklopédie a okrem Hypatie som nenašiel ani jedno ženské meno. Nie preto, že by ženy nefilozofovali. Ale preto, že filozofi na ne radšej zabudli potom, čo im ukradli ich myšlienky.“ Po skončení Francúzskej revolúcie, spoločenských peripetiach a otrasoch s ňou spojenými bolo pre mužov jednoducho bezpečnejšie držať ženy a ich názory za stenami domácností. „Hoci sa koncom 17. storočia začali mená antických filozofiek oprašovať, v 19. storočí o nich už opäť nikto nič netušil," ozrejmili v Sidonie.
Nemecký novoveký filozof Immanuel Kant už pred stáročiami vyhlásil, že „bolestivé premýšľanie ničí ženské pôvaby a že hlboké štúdium zložitejších vedeckých či filozofických otázok patrí skôr tváram s bradou." V tom čase takéto vyjadrenie nikomu neznelo ako sexistické tvrdenie. Jeho nasledovník G. W. F. Hegel „v Základoch filozofie práva síce nevylučoval možnosť vzdelávania 'slabšieho pohlavia', no zároveň zdôrazňoval prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré podľa neho ženám neposkytujú predpoklady pre filozofiu," doplnil časopis Sidonie.