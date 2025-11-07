Príroda to vie lepšie. Odborníčka na výživu odhalila päť druhov ovocia, ktoré spomaľujú starnutie
Zabudnite na doplnky výživy.
V obchodoch okolo nich chodíme každý deň, no málokedy si uvedomíme, že práve v nich sa skrýva tajomstvo dlhovekosti. Kým mnohí siahajú po drahých výživových doplnkoch, japonská odborníčka na výživu Michiko Tomiokaová pripomína, že to najlepšie pre naše telo nie je v tabletkách, ale v obľúbenom ovocí, zdôraznila pre CNBC.
Trh s doplnkami výživy je dnes obrovský a reklamy sľubujú energiu, krásu aj imunitu na počkanie. Odborníci však varujú, že podľa odhadov je až 60% výživových doplnkov na svetovom trhu falošných a ich účinky sú často sporné. Tomiokaová preto odporúča vrátiť sa k základom – k čerstvému ovociu, ktoré poskytuje telu presne to, čo potrebuje na regeneráciu, obranyschopnosť aj dobrú náladu.
Päť druhov ovocia pre vitalitu
Podľa odborníčky by sme mali do svojho jedálnička pravidelne zaradiť týchto päť druhov ovocia:
5. Jablká
Sú bohaté na vitamín C, draslík a polyfenoly. Obsahujú aj prebiotiká, ktoré prospievajú črevám a tým aj imunite a mozgu. Tomiokaová ich odporúča jej aj so šupkou pre maximum vlákniny.
4. Citrusové plody
Pomaranče, citróny či yuzu sú zdrojom vitamínov C a A, ale aj flavonoidov a karotenoidov. Tie chránia bunky pred poškodením a posilňujú imunitu. „Jedzte celé ovocie, nielen šťavu. Pomarančovému džúsu chýba vláknina a môže zvýšiť hladinu cukru v krvi,“ upozornila expertka.