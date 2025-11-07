FOTO: Drží opatrovateľa za ruku a rozdáva úsmevy. Bruce Willis sa po dlhom čase objavil na verejnosti - Dobré noviny
FOTO: Drží opatrovateľa za ruku a rozdáva úsmevy. Bruce Willis sa po dlhom čase objavil na verejnosti
FOTO: Drží opatrovateľa za ruku a rozdáva úsmevy. Bruce Willis sa po dlhom čase objavil na verejnosti

Emma Heming Willis a Bruce Willis.
Emma Heming Willis a Bruce Willis. — Foto: Instagram - @emmahemingwillis

V tvári má stále známu iskru.

Jeho fanúšikovia sa potešili, keď sa po dlhom čase objavili nové fotografie legendárneho herca Brucea Willisa. Sedemdesiatročná filmová ikona, ktorá už roky bojuje s demenciou, sa ukázala počas pokojnej prechádzky pri oceáne v Los Angeles. Držal sa za ruku svojho opatrovateľa, v tvári mal úsmev a v očiach známy lesk. Aj keď bol jeho krok pomalší, z Brucea vyžaroval pokoj, vďaka ktorému si fanúšikovia uvedomili, že ich obľúbený hrdina stále zostáva tým istým mužom – silným, láskavým a plným života, hoci jeho rodina musela urobiť to najťažšie rozhodnutie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolo to správne

Bruceova manželka, Emma Heming Willis, v posledných mesiacoch otvorene rozpráva o tom, aké ťažké, ale zároveň dôležité rozhodnutia musela rodina urobiť. Jedným z nich bolo presťahovanie Brucea do samostatného domu, kde má zabezpečenú 24-hodinovú starostlivosť. „Bolo to jedno z najťažších rozhodnutí, aké som kedy musela urobiť,“ priznala pre The Sunday Times.

Demi Moore a Bruce Willis.
Prečítajte si tiež: Deti spoznáva, ale spomienky na ňu blednú. Demi Moore aj tak navštevuje Brucea Willisa každý týždeň

„Ale napriek smútku a nepohodliu to bolo správne – pre neho, pre naše dcéry, pre mňa. Nakoniec som sa mohla vrátiť k tomu, že som jeho manželka. A to je dar,“ vysvetlila a dodala, že tento krok dal Bruceovi viac nezávislosti a umožnil mu znovu sa spojiť s priateľmi. Môžu ho navštevovať bez toho, aby narúšali súkromie jeho rodiny a najmä malých dcér.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odolné dievčatá

Mabel a Evelyn mali osem a desať rokov, keď ich otcovi diagnostikovali frontotemporálnu demenciu (FTD). Teraz majú 11 a 13 rokov a podľa ich mamy s náročnou situáciou bojujú statočne.

Pavel Batel a Jean-Claude Van Damme.
Prečítajte si tiež: Johnny Depp ho nemal rád, Bruce Willis bol priateľský. Pavel z Bratislavy bol bodyguardom slávnych

„Myslím, že sa držia dobre vzhľadom na všetko. Ale je to ťažké. Smútia. Veľmi im chýba otec. Prichádza o dôležité chvíle. To je pre ne ťažké. Ale deti sú odolné, hoci som tú frázu kedysi nenávidela, pretože ľudia nechápali, čím si prechádzame. Neviem, či sa moje deti niekedy úplne spamätajú. Ale učia sa – a ja tiež,“ priznala pre Vogue Emma Heming Willis.

Na verejnosti

Aj v týchto náročných časoch sa rodina snaží hľadať svetlo, radosť a humor v každodenných chvíľach. Bruce podľa nej zostáva tým istým láskavým a charizmatickým mužom, ktorého si svet obľúbil, pričom dôkazom sú aj najnovšie fotografie, ktoré potešili mnohých fanúšikov.

