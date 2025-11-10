Ostal sám na stanici a nemal sa ako ozvať rodičom. Zúfalému chlapcovi pomohli až dvaja muži z Kútov
Zostal sám na stanici uprostred noci.
Bola už takmer polnoc, keď si na železničnej stanici v Kútoch všimli osamelého chlapca. Sedel ticho na lavičke, bez telefónu, bez kontaktu s rodičmi a bez možnosti dostať sa domov. Posledný vlak mu ušiel, ďalší mal ísť až nadránom. Vonku sa ochladzovalo a čakáreň sa mala čoskoro zatvoriť. Chlapec, ktorý cestoval z Bratislavy, sa ocitol v situácii, ktorú by nezvládol ani nejeden dospelý. V tej chvíli však natrafil na dvoch mužov, ktorí zasiahli.
Pomoc v správny čas
Ako uvádza polícia na sociálnej sieti, poručík Ferdinand a nadpráporčík Jozef z Oddelenia železničnej polície Kúty si chlapca všimli práve včas. Neváhali ani sekundu a okamžite začali zisťovať, čo sa stalo, a snažili sa skontaktovať s jeho rodinou.
„Policajti konali okamžite a zodpovedne, snažili sa skontaktovať s matkou maloletého a po zistení všetkých okolností zabezpečili jeho odovzdanie rodine v spolupráci s kolegami zo Skalice,“ uviedla polícia.
Nie len o poriadku, ale aj o ľudskosti
Vďaka ich ľudskému prístupu a rýchlemu konaniu sa celá situácia skončila bez komplikácií. Chlapec sa bezpečne vrátil k svojej matke a všetko dobre dopadlo.
Ako dodáva polícia, príbeh z Kútov je dôkazom, že práca strážcov zákona nie je len o pokutách a dodržiavaní poriadku. „Byť policajtom znamená aj pomáhať tam, kde ide o človeka,“ pripomínajú.