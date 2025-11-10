Ostal sám na stanici a nemal sa ako ozvať rodičom. Zúfalému chlapcovi pomohli až dvaja muži z Kútov - Dobré noviny
Ostal sám na stanici a nemal sa ako ozvať rodičom. Zúfalému chlapcovi pomohli až dvaja muži z Kútov
Ostal sám na stanici a nemal sa ako ozvať rodičom. Zúfalému chlapcovi pomohli až dvaja muži z Kútov

— Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Polícia Slovenskej republiky

Zostal sám na stanici uprostred noci.

Bola už takmer polnoc, keď si na železničnej stanici v Kútoch všimli osamelého chlapca. Sedel ticho na lavičke, bez telefónu, bez kontaktu s rodičmi a bez možnosti dostať sa domov. Posledný vlak mu ušiel, ďalší mal ísť až nadránom. Vonku sa ochladzovalo a čakáreň sa mala čoskoro zatvoriť. Chlapec, ktorý cestoval z Bratislavy, sa ocitol v situácii, ktorú by nezvládol ani nejeden dospelý. V tej chvíli však natrafil na dvoch mužov, ktorí zasiahli.

Pomoc v správny čas

Ako uvádza polícia na sociálnej sieti, poručík Ferdinand a nadpráporčík Jozef z Oddelenia železničnej polície Kúty si chlapca všimli práve včas. Neváhali ani sekundu a okamžite začali zisťovať, čo sa stalo, a snažili sa skontaktovať s jeho rodinou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/pfbid02WNgVLGKqD66EbAkRh61uY3vFczFeevr1xsq8ZhZNhsNCbZhfkbwpH2RKNNTXx8gl

„Policajti konali okamžite a zodpovedne, snažili sa skontaktovať s matkou maloletého a po zistení všetkých okolností zabezpečili jeho odovzdanie rodine v spolupráci s kolegami zo Skalice,“ uviedla polícia.

Nie len o poriadku, ale aj o ľudskosti

Vďaka ich ľudskému prístupu a rýchlemu konaniu sa celá situácia skončila bez komplikácií. Chlapec sa bezpečne vrátil k svojej matke a všetko dobre dopadlo.

Ako dodáva polícia, príbeh z Kútov je dôkazom, že práca strážcov zákona nie je len o pokutách a dodržiavaní poriadku. „Byť policajtom znamená aj pomáhať tam, kde ide o človeka,“ pripomínajú.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Ležala podchladená medzi stromami. O život dezorientovanej seniorky pohotovo zabojovali až Jakub s Martinom

