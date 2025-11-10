Robievala ich mama aj babička. Lekvárové perky od Kvetky Horváthovej si obľúbili aj vďační stravníci doma - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Robievala ich mama aj babička. Lekvárové perky od Kvetky Horváthovej si obľúbili aj vďační stravníci doma
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek.

Milenka sa šplhala po jej chrbte a ona drela pre rodinu. Zuzana Belohorcová druhé šance nedáva

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou.

Keď si tajne zobral skromnú úradníčku, bol to šok. Tomáš Maštalír vie, aké je to prežiť zázrak

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei

Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou.

Keď si tajne zobral skromnú úradníčku, bol to šok. Tomáš Maštalír vie, aké je to prežiť zázrak

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Fontána pre Zuzanu 2 / Ibi Maiga

Keď mu dali prvýkrát halušky, chcel si zbaliť kufre. Ibi Maiga na Slovensku prežil aj kopance na zemi

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

SLEDUJE NÁS 207 095 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Robievala ich mama aj babička. Lekvárové perky od Kvetky Horváthovej si obľúbili aj vďační stravníci doma

Kvetka Horváthová / Perky.
Kvetka Horváthová / Perky. — Foto: Instagram/kvetkah

Odkedy sa zvŕtam v kuchyni, aj ja ich často varím mojim vďačným stravníkom doma, prezradila.

Moderátorka Kvetka Horváthová vie, že život je o rovnováhe. Neobmedzuje sa, stravuje sa vyvážene a vo všetkom hľadá balans. Ako vášnivá kuchárka a cukrárka navyše svojimi dobrotami nerozvoniava len vlastnú domácnosť, ale inšpiruje nimi aj fanúšikov.

Miluje ich od detstva

„Varenie či pečenie je pre mňa relax. Baví ma skúšať nové recepty, experimentovať v kuchyni a kombinovať rôzne suroviny, chute,“ priznala Kvetka už dávnejšie na Instagrame. Nové kulinárske tipy čerpá aj zo svojej práce a keďže jej láska k vareniu koluje v žilách, motivuje aj ostatných, aby sa za sporákom nebáli tvoriť a vydať zo seba čo najviac.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kvetka Horváthová (@kvetkah)

Nedávno zaujala receptom, ktorý má v jej rodine dlhoročnú tradíciu. „Tieto lekvárové perky s tvarohom milujem už od detstva. Robievala ich moja babička aj mama. A odkedy sa zvŕtam v kuchyni, aj ja ich často varím tým mojim vďačným stravníkom doma,“ napísala k svojmu videoreceptu.

Lekvárové perky Kvetky Horváthovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…