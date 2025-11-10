Robievala ich mama aj babička. Lekvárové perky od Kvetky Horváthovej si obľúbili aj vďační stravníci doma
Odkedy sa zvŕtam v kuchyni, aj ja ich často varím mojim vďačným stravníkom doma, prezradila.
Moderátorka Kvetka Horváthová vie, že život je o rovnováhe. Neobmedzuje sa, stravuje sa vyvážene a vo všetkom hľadá balans. Ako vášnivá kuchárka a cukrárka navyše svojimi dobrotami nerozvoniava len vlastnú domácnosť, ale inšpiruje nimi aj fanúšikov.
Miluje ich od detstva
„Varenie či pečenie je pre mňa relax. Baví ma skúšať nové recepty, experimentovať v kuchyni a kombinovať rôzne suroviny, chute,“ priznala Kvetka už dávnejšie na Instagrame. Nové kulinárske tipy čerpá aj zo svojej práce a keďže jej láska k vareniu koluje v žilách, motivuje aj ostatných, aby sa za sporákom nebáli tvoriť a vydať zo seba čo najviac.
Nedávno zaujala receptom, ktorý má v jej rodine dlhoročnú tradíciu. „Tieto lekvárové perky s tvarohom milujem už od detstva. Robievala ich moja babička aj mama. A odkedy sa zvŕtam v kuchyni, aj ja ich často varím tým mojim vďačným stravníkom doma,“ napísala k svojmu videoreceptu.