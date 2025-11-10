Čo je s tvojou dúhovkou? Hviezda Sľubu vyšla s kožou na trh, prehovorila o tajomstve jej očí
Kristína Sisková nosí svoju jazvu s hrdosťou.
Ľudia na sociálnych sieťach zdieľajú prevažne krásne momenty. Známa slovenská herečka, ktorú verejnosť pozná ako učiteľku Andreu z markizáckeho seriálu Sľub, sa však rozhodla vyjsť s kožou na trh. Prezradila, že od narodenia žije s genetickou vadou, ktorú si bežný divák vôbec nemusí všimnúť. Jej úprimnosť si okamžite získala srdcia fanúšikov, a to aj vďaka tomu, že svoj stav berie s nadhľadom a humorom.
Čo to máš s dúhovkou?
Jej oči sú výrazné a plné emócií – práve nimi si získala aj množstvo fanúšikov. No málokto tušil, že jedno z nich skrýva malý, ale výnimočný príbeh. „Neviem, či to nie je citlivá téma, ale čo máš s dúhovkou?“ napísal jej na Instagrame jeden zo sledovateľov, ktorému neunikol nezvyčajný detail v jej pravom oku.
Kristína Sisková, 27-ročná rodáčka z Popradu, nemala problém na otázku odpovedať. „Nie, nie je to citlivá téma, som rada, že sa niekto spýtal,“ reagovala herečka v príbehu na Instagrame a úprimne priznala, že sa narodila s malým výrastkom na oku, ktorý si vyžiadal operáciu.
„Jedno oko na divoko"
Práve po nej jej v pravom oku chýba časť dúhovky. Tento fakt však vníma ako svoju súčasť, ktorá ju odlišuje. „Dá sa to odstrániť plastickou operáciou, ale považujem túto jazvu za nezvyčajnú a signifikantnú, takže som nad tým nikdy neuvažovala,“ citoval Kristínu portál Bratislavak.