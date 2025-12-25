Falošné chalúpky, oheň v šachte a príšerný sveter. Klasiky skrývajú tajomstvá, o ktorých ste isto nevedeli
Pamätná veta z filmu Pelíšky vraj vôbec nebola v scenári.
Zvyknete ich pozerať každý rok, no o mnohých veciach ste možno ani netušili. Vianočné klasiky sú popretkávané improvizovanými scénami, rôznymi kompromismi aj rozhodnutiami režisérov, vďaka ktorým sú ešte o čosi lepšie. Pozrite sa s nami na zaujímavosti z natáčania 10 obľúbených sviatočných filmov.
10. Mrázik
Vedeli ste, že svadobná hostina v závere rozprávky bola nakrútená na naozajstnej svadbe? Vystupovali v nej svadobní hostia Georgija Milljara (Baby Jagy) a museli byť oblečení v kostýmoch. Pečené prasa zo známych záberov bolo natreté petrolejom, aby z neho herci počas natáčania neodjedali.
A pri babe Jage ešte chvíľu ostaňme. Všimli ste si, že jej chalúpka bola obyčajná maketa? Vidno to na tieňoch, keď sa v prvom zábere otáča k Ivanovi.
9. Smrtonosná pasca
Pri notoricky známej scéne výbuchu vo výťahovej šachte, kde horí jej spodok, sa natáčalo rýchlosťou 100 záberov za sekundu, čím bol postup ohňa ku kamere spomalený. Následné šírenie ohňa smerom hore bolo snímané pomalšou rýchlosťou, čo pôsobilo dojmom, že sa výbuch zrýchľuje.
8. Prázdniny
Ak obľubujete romantické filmy, určite aj tento rok siahnete po americkej klasike Prázdniny. Vedeli ste, že útulná kamenná chalúpka Rose Cottage, kde žije Iris (Kate Winslet), v skutočnosti vôbec neexistuje? Režisérka filmu Nancy Meyers sa tak krvopotne držala svojej predstavy o dokonalom „rozprávkovom“ domčeku, že keď ho nikde nenašla, najala tím robotníkov, aby postavil kulisy v poli a interiéry natočili v Los Angeles.
Ďalšou zaujímavosťou filmu je, že Jack Black spočiatku váhal, či má rolu prijať. Po rokoch priznal, že jeho rozhodnutie zmenila Kate Winslet, s ktorou túžil spolupracovať, uviedol portál Báječná žena.