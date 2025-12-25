Falošné chalúpky, oheň v šachte a príšerný sveter. Klasiky skrývajú tajomstvá, o ktorých ste isto nevedeli - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Falošné chalúpky, oheň v šachte a príšerný sveter. Klasiky skrývajú tajomstvá, o ktorých ste isto nevedeli
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Jiřina Bohdalová prehovorila o Radkovi Brzobohatom.

Počas života plakala len dva razy. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

SLEDUJE NÁS 206 910 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Falošné chalúpky, oheň v šachte a príšerný sveter. Klasiky skrývajú tajomstvá, o ktorých ste isto nevedeli

— Foto: CSFD © Space Films, Gorky Film Studios

Pamätná veta z filmu Pelíšky vraj vôbec nebola v scenári.

Zvyknete ich pozerať každý rok, no o mnohých veciach ste možno ani netušili. Vianočné klasiky sú popretkávané improvizovanými scénami, rôznymi kompromismi aj rozhodnutiami režisérov, vďaka ktorým sú ešte o čosi lepšie. Pozrite sa s nami na zaujímavosti z natáčania 10 obľúbených sviatočných filmov.

10. Mrázik

Vedeli ste, že svadobná hostina v závere rozprávky bola nakrútená na naozajstnej svadbe? Vystupovali v nej svadobní hostia Georgija Milljara (Baby Jagy) a museli byť oblečení v kostýmoch. Pečené prasa zo známych záberov bolo natreté petrolejom, aby z neho herci počas natáčania neodjedali.

Prečítajte si tiež: Vianočný TELEVÍZNY PROGRAM: Kedy pôjde Popoluška, Perinbaba či Leví kráľ? Veľký prehľad klasík aj noviniek

A pri babe Jage ešte chvíľu ostaňme. Všimli ste si, že jej chalúpka bola obyčajná maketa? Vidno to na tieňoch, keď sa v prvom zábere otáča k Ivanovi.

9. Smrtonosná pasca

Pri notoricky známej scéne výbuchu vo výťahovej šachte, kde horí jej spodok, sa natáčalo rýchlosťou 100 záberov za sekundu, čím bol postup ohňa ku kamere spomalený. Následné šírenie ohňa smerom hore bolo snímané pomalšou rýchlosťou, čo pôsobilo dojmom, že sa výbuch zrýchľuje.

8. Prázdniny

Ak obľubujete romantické filmy, určite aj tento rok siahnete po americkej klasike Prázdniny. Vedeli ste, že útulná kamenná chalúpka Rose Cottage, kde žije Iris (Kate Winslet), v skutočnosti vôbec neexistuje? Režisérka filmu Nancy Meyers sa tak krvopotne držala svojej predstavy o dokonalom „rozprávkovom“ domčeku, že keď ho nikde nenašla, najala tím robotníkov, aby postavil kulisy v poli a interiéry natočili v Los Angeles.

Ďalšou zaujímavosťou filmu je, že Jack Black spočiatku váhal, či má rolu prijať. Po rokoch priznal, že jeho rozhodnutie zmenila Kate Winslet, s ktorou túžil spolupracovať, uviedol portál Báječná žena.

7. Denník Bridget Jonsovej

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…