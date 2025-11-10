O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei - Dobré noviny
Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.

Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei.
Exmanžel Martiny Šimkovičovej Igor našiel šťastie pri Andrei. — Foto: Reprofoto/soubiz, tvnoviny.sk, Facebook, Igor Simkovic

Bývalý manžel známej niekdajšej moderátorky, ktorá odišla do politiky, sa vlani po druhýkrát oženil.

„Dozvedel som sa to z jej telefónu. Mala tam veľa správ. Videl som celú ich komunikáciu, ako sa milujú.“ Igor Šimkovič takto kedysi otvorene popisoval pre Nový Čas, ako sa dozvedel o údajnej nevere svojej manželky Martiny Šimkovičovej. S milencom sa mala stretávať v jeho kancelárii niekoľkokrát do týždňa a aj v noci.

Odhalenie, čo robí matka jeho detí za jeho chrbtom, Igora veľmi zasiahlo a nepríjemne prekvapilo. A hoci si v tom čase prechádzali v manželstve krízou, moderátorkin partner vraj chcel vzťah zachrániť. Nepomohla však ani terapia a tým povestným klincom do rakvy ich sedemnásťročného vzťahu vraj bola aj politika. Bývalý manžel Martiny Šimkovičovej napokon našiel svoj šťastie. Ľúbi ho žena, ktorá pri ňom stála v tých najťažších chvíľach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Igor Simkovic (@simkovicigor)

Očarila ho

Meno Martiny Šimkovičovej bolo verejnosti dobre známe ešte zo začiatkov Televízie Markíza, keď sa na televíznej obrazovke v hlavnej spravodajskej relácii striedala s kolegyňami Anetou Pariškovou a Mariannou Ďurianovou. Ešte pred Televíznymi novinami však nejaký čas pôsobila aj v športovej redakcii a práve vďaka športu stretla niekdajšieho automobilového pretekára Igora Šimkoviča.

Marianna Ďurianová.
Prečítajte si tiež: Bolelo ju, keď o nej hovorili, že je zlatokopka. Marianna Ďurianová sa rozhodla pre život bez muža

Toho plavovlasá redaktorka okamžite očarila. V čase ich zoznámenia sa však Martina sústredila predovšetkým na prácu a výchovu prvej dcéry Petry, a tak záujem bývalého športovca pre ňu nebol prioritou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Igor Simkovic (@simkovicigor)

Najväčší fanúšik

To sa neskôr zmenilo, keď sa ich cesty opäť skrížili a z postupného stretávania sa napokon vykľul vážny vzťah. Zaľúbenci svoju lásku korunovali aj spoločným potomkom Markom a po piatich rokoch randenia si povedali aj svoje áno. Igor bol do svojej manželky veľmi zamilovaný a stal sa jej najväčším fanúšikom.

Marianna Ďurianová prehovorila o estetických zákrokoch.
Prečítajte si tiež: Vedela, že starnutie príde. Marianna Ďurianová sa pri pohľade do zrkadla chce vyhnúť jednej veci

Keď dostala ponuku účinkovať v tanečnej šou Let's Dance, chodil ju na priame prenosy podporovať, vyrábal transparenty a nosieval jej kytice kvetov. Po narodení dcérky Sofie nik nepochyboval o tom, že ich šťastie potrvá naveky. O to väčším prekvapím bolo, keď sa na verejnosť dostala informácia, že sa manželia Šimkovičovci po 17 rokoch vzťahu rozvádzajú.

Zistil to z GPS

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

