O tom, že ho má podvádzať, sa dozvedel cez GPS. Šimkovičovej bývalý manžel našiel šťastie až pri Andrei
Bývalý manžel známej niekdajšej moderátorky, ktorá odišla do politiky, sa vlani po druhýkrát oženil.
„Dozvedel som sa to z jej telefónu. Mala tam veľa správ. Videl som celú ich komunikáciu, ako sa milujú.“ Igor Šimkovič takto kedysi otvorene popisoval pre Nový Čas, ako sa dozvedel o údajnej nevere svojej manželky Martiny Šimkovičovej. S milencom sa mala stretávať v jeho kancelárii niekoľkokrát do týždňa a aj v noci.
Odhalenie, čo robí matka jeho detí za jeho chrbtom, Igora veľmi zasiahlo a nepríjemne prekvapilo. A hoci si v tom čase prechádzali v manželstve krízou, moderátorkin partner vraj chcel vzťah zachrániť. Nepomohla však ani terapia a tým povestným klincom do rakvy ich sedemnásťročného vzťahu vraj bola aj politika. Bývalý manžel Martiny Šimkovičovej napokon našiel svoj šťastie. Ľúbi ho žena, ktorá pri ňom stála v tých najťažších chvíľach.
Očarila ho
Meno Martiny Šimkovičovej bolo verejnosti dobre známe ešte zo začiatkov Televízie Markíza, keď sa na televíznej obrazovke v hlavnej spravodajskej relácii striedala s kolegyňami Anetou Pariškovou a Mariannou Ďurianovou. Ešte pred Televíznymi novinami však nejaký čas pôsobila aj v športovej redakcii a práve vďaka športu stretla niekdajšieho automobilového pretekára Igora Šimkoviča.
Toho plavovlasá redaktorka okamžite očarila. V čase ich zoznámenia sa však Martina sústredila predovšetkým na prácu a výchovu prvej dcéry Petry, a tak záujem bývalého športovca pre ňu nebol prioritou.
Najväčší fanúšik
To sa neskôr zmenilo, keď sa ich cesty opäť skrížili a z postupného stretávania sa napokon vykľul vážny vzťah. Zaľúbenci svoju lásku korunovali aj spoločným potomkom Markom a po piatich rokoch randenia si povedali aj svoje áno. Igor bol do svojej manželky veľmi zamilovaný a stal sa jej najväčším fanúšikom.
Keď dostala ponuku účinkovať v tanečnej šou Let's Dance, chodil ju na priame prenosy podporovať, vyrábal transparenty a nosieval jej kytice kvetov. Po narodení dcérky Sofie nik nepochyboval o tom, že ich šťastie potrvá naveky. O to väčším prekvapím bolo, keď sa na verejnosť dostala informácia, že sa manželia Šimkovičovci po 17 rokoch vzťahu rozvádzajú.