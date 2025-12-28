FOTO: Botox ani mejkap na jej tvári neuvidíte. Princezná ze mlejna Andrea Černá si zvolila prirodzenosť - Dobré noviny
FOTO: Botox ani mejkap na jej tvári neuvidíte. Princezná ze mlejna Andrea Černá si zvolila prirodzenosť
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová.

Prečo ja, pýtala sa samej seba. Jožka Zaukolcová so susedom Miroslavom zvládli aj život bez detí

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Tereza Mašková našla šťastie pri Oliverovi.

Choroba sa začala urážkami, ktoré dostávala. Tereza Mašková našla pokoj pri vnímavom Slovákovi Oliverovi

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Martina Schindlerová.

Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

FOTO: Botox ani mejkap na jej tvári neuvidíte. Princezná ze mlejna Andrea Černá si zvolila prirodzenosť

Andrea Černá sa rozhodla starnúť prirodzene.
Andrea Černá sa rozhodla starnúť prirodzene. — Foto: Instagram @andreacernaofficial

Predstaviteľka rozprávkovej Elišky vyzerá aj s vráskami fantasticky.

K najkrajším sviatkom v roku už tradične patria vianočné rozprávky a jednou z nich je nepochybne aj obľúbená česká rozprávka Princezná ze mlejna. Príbeh lásky medzi Eliškou a Jindřichom mnohých televíznych divákov chytil za srdce a sviatky si tak už bez tejto dvojice nevedia ani predstaviť.

Práve predstaviteľka krásnej Elišky, herečka Andrea Černá, sa nedávno ukázala na červenom koberci pri odovzdávaní cien Thálie 2025, ktoré sa konalo v Národnom divadle v Prahe, a svojou prirodzenou krásou všetkých ohúrila. Píše o tom portál novinky.sk.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/113922065288786/photos/a.113924571955202/462101007137555/?type=3&ref=embed_post

Chcela si udržať vlastnú identitu

Rozprávkový príbeh Princezná ze Mlejna sa natáčal v roku 1994, pričom v tom čase mala Andrea Černá len 17 rokov. Režisér Zdeněk Troška si ju vyhliadol priamo na strednej škole – stretli sa vraj na chodbe, on ju pozval na konkurz a zvyšok už je históriou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa STOPRO ART s.r.o. - produkce & booking (@stoproart)

„Samozrejme ma teší, že je rozprávka obľúbená, ale človek si chcel udržať vlastnú identitu. Nemôžem ani nechcem tvrdiť, že som sa maskovala, len sa mi vtedy veľmi rozšíril počet slnečných okuliarov,“ spomínala pre iDnes.cz na deň, keď ju objavil slávny český režisér. 

Bez štipky mejkapu

