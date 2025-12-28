FOTO: Botox ani mejkap na jej tvári neuvidíte. Princezná ze mlejna Andrea Černá si zvolila prirodzenosť
Predstaviteľka rozprávkovej Elišky vyzerá aj s vráskami fantasticky.
K najkrajším sviatkom v roku už tradične patria vianočné rozprávky a jednou z nich je nepochybne aj obľúbená česká rozprávka Princezná ze mlejna. Príbeh lásky medzi Eliškou a Jindřichom mnohých televíznych divákov chytil za srdce a sviatky si tak už bez tejto dvojice nevedia ani predstaviť.
Práve predstaviteľka krásnej Elišky, herečka Andrea Černá, sa nedávno ukázala na červenom koberci pri odovzdávaní cien Thálie 2025, ktoré sa konalo v Národnom divadle v Prahe, a svojou prirodzenou krásou všetkých ohúrila. Píše o tom portál novinky.sk.
Chcela si udržať vlastnú identitu
Rozprávkový príbeh Princezná ze Mlejna sa natáčal v roku 1994, pričom v tom čase mala Andrea Černá len 17 rokov. Režisér Zdeněk Troška si ju vyhliadol priamo na strednej škole – stretli sa vraj na chodbe, on ju pozval na konkurz a zvyšok už je históriou.
„Samozrejme ma teší, že je rozprávka obľúbená, ale človek si chcel udržať vlastnú identitu. Nemôžem ani nechcem tvrdiť, že som sa maskovala, len sa mi vtedy veľmi rozšíril počet slnečných okuliarov,“ spomínala pre iDnes.cz na deň, keď ju objavil slávny český režisér.