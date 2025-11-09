Choď, ale nezober mi rodinu, prosila ho po nevere. Jan Kraus mal v živote šťastie na dve unikátne manželky
Mal šťastie na krásne ženy, ktoré zbalil na klamstvá.
„Ľudí Honzu buď nenávidia, alebo ho milujú. Nič medzi tým,“ povedala o obľúbenom moderátorovi a hercovi Janovi Krausovi jeho prvá manželka Jana. Ani jej prvý dojem z neho nebol najlepší – bol to vraj malý svrček s veľkým zadkom a to isté si pri prvom stretnutí povedala aj Krausova druhá manželka Ivana Chýlková. Tá bola v tom čase partnerkou Karla Rodena a štvorica nakoniec prežila výmenu partnerov, akú dokáže napísať skutočne len život. Janovi Krausovi sa v tejto neľahkej situácii podarilo niečo nezvyčajné: udržať blízkosť aj tam, kde iní stavajú múry.
Miloval tajne
„Ty si bol fakt krásny. Vyzeral si ako Indián a stále si vyzeral mladšie,“ hovorila Eva Holubová o mladom Janovi Krausovi, ktorý s úsmevom vravel, že jeho imidž v tých časoch asi neletel. „To zavinil ten komunistický vkus, že oni nedovolili tento nóbl. To, že je človek výrazný typ,“ sťažoval sa s humorom Jan Kraus. V rozhovore pre iDNES.cz sa smial, že svoju prvú babu zbalil už v pôrodnici.
„Mamička hovorila, že som mlátil svoju susedku, ktorá ležala vedľa mňa. Myslím, že to bol môj prvý vzťah,“ spomína moderátor, ktorý mal vraj špeciálny talent na to, aby sa nešťastne zamiloval. „Ja som dokázal milovať tak tajne, že to tie dotyčné ani nevedeli,“ hovoril o trápení, v ktorom bolo podľa jeho slov niečo veľkolepé. „Umenie tiež vzniká len z trýznenia, neviem si predstaviť, že by Dostojevskij písal niekde v luxusnom hoteli, obklopený jedlom a ženami. Ja som tie svoje lásky vždy bral tak, že niečo z toho vznikne, čo sa, bohužiaľ, nepotvrdilo a zostalo len trýznenie,“ vravel Jan Kraus. Keď chcel vraj získať nejakú ženu, často sa uchýlil aj ku klamstvám a miernym podvodom.
Baby získaval podvodom
„Nikdy som nehovoril pravdu, stále som klamal. Bral som to tak, že ju musím získať aj keby podvodom, aby po čase zistila, že som úžasný,“ spomínal obľúbený moderátor na časy, keď ho vraj vždy balili dievčatá, ktoré nechcel a pred ktorými utekal. Zároveň ale priznal, že napriek všetkému mal v živote šťastie na nádherné ženy. „Ja som mal samé krásne ženy a dve som si vzal,“ smial sa Jan Kraus, ktorý sa prvýkrát oženil s umelkyňou a herečkou Janou. Bola vraj jednou z mála žien, ktorej totalitný režim nezdevastoval vkus a preto sa jej páčil muž, akým bol on.