Farba moču môže signalizovať vážne ochorenie alebo zranenie. Urológ vysvetlil, kedy treba spozornieť
Farba moču môže signalizovať vážne ochorenie alebo zranenie. Urológ vysvetlil, kedy treba spozornieť
Eva Máziková s manželom.

Z receptu na jej životný elán sa budete červenať. Eva Máziková sa nebojí otvorene hovoriť o intímnostiach

Farba moču môže signalizovať vážne ochorenie alebo zranenie. Urológ vysvetlil, kedy treba spozornieť

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, brgfx

Vo viacerých prípadoch je nevyhnutné poradiť sa s lekárom.

Niektorým to môže byť nepríjemné, pre iných tabu, no faktom ostáva, že aj keď sa o tom často nehovorí, na farbe moču záleží. Aj taká maličkosť totiž dokáže veľa prezradiť o zdraví a môže byť prvým signálom, že niečo nie je v poriadku. Urológovia preto vysvetlili, na čo si dať najväčší pozor.

„Farba moču sa môže meniť každý deň. Nemusí to hneď znamenať problém, no ak máte nejaké pochybnosti, nie je na škodu poradiť sa s lekárom,“ vysvetlil pre časopis Health urológ Kristian Novakovic. Ideálna farba moču je skôr bledá, naznačuje, že človek je dobre hydratovaný a obličky fungujú tak, ako majú. Kedy by ste teda mali spozornieť?

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

4. Keď je moč tmavožltý

Moč medovej až jantárovej farby zvyčajne signalizuje dehydratáciu. Ďalšími príznakmi tohto problému bývajú svalové kŕče či závraty, únava, sucho v ústach alebo bolesť hlavy. V takom prípade je kľúčové zvýšiť príjem tekutín, ideálne aspoň na dva litre vody denne. Zafarbenie však môžu ovplyvniť aj niektoré lieky s obsahom vitamínov skupiny B alebo vysoký príjem karoténu.

3. Keď je sfarbený dohneda

Moč sa môže sfarbiť dohneda po konzumácii niektorých potravín, napríklad bôbu či rebarbory, alebo v dôsledku užívania liekov, ako sú antibiotiká či preháňadlá. Dôvod však môže byť aj oveľa závažnejší, napríklad ťažká dehydratácia, ochorenia pečene, hepatitída či rabdomyolýza, čo je závažný stav, pri ktorom dochádza k rozpadu priečne pruhovaného svalstva.

