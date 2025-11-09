Milenka sa šplhala po jej chrbte a ona drela pre rodinu. Zuzana Belohorcová druhé šance nedáva - Dobré noviny
Milenka sa šplhala po jej chrbte a ona drela pre rodinu. Zuzana Belohorcová druhé šance nedáva
Milenka sa šplhala po jej chrbte a ona drela pre rodinu. Zuzana Belohorcová druhé šance nedáva

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek.
Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek. — Foto: Instagram - @zuzanabelohorcova

Z manželstva odchádza so vztýčenou hlavou.

„Nemala som úplne ružové okuliare, ale dozvedela som sa to ako posledná. Bol to šok, sklamanie,“ povedala v otvorenom rozhovore Zuzana Belohorcová, ktorá je presvedčená, že aj rozchod by mal mať svoju úroveň. Moderátorka, ktorá roky pôsobila ako sebavedomá tvár šoubiznisu, tentokrát prehovorila bez pozlátka – o bolesti, o sklamaniach aj o tom, že lož ju zasiahla práve vo chvíli, keď si myslela, že má doma pevnú oporu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

Len sa vyťahoval

„Muž, ktorý sa hrá na džentlmena, by sa mal aj po rozchode s partnerkou správať ako džentlmen,“ vravela kedysi po rozchode s Jožkom Vajdom Zuzana Belohorcová, ktorá o pár rokov neskôr našla svoje šťastie. Svojho budúceho manžela Vlastu Hájka poznala už z televízie Nova a hoci naňho spravila dojem, on ju vôbec neohúril.

Ilustračná fotografia (Zuzana Belohorcová a Vilo Rozboril / Jozef Vajda)
Prečítajte si tiež: Chodil s Belohorcovou a jednou vecou ju zranil. Jožko Vajda bol posadnutý sebou, no dokázal sa zmeniť

„Vlasta prišiel za mnou, že by bol rád, keby som bola tvárou jeho značky, ktorú práve robil na českom a slovenskom trhu. Tak sme si povedali, že si dáme večeru. To boli také tie kecy, že som obyčajný chalan, mám ferrari, mám obchod s oblečením, dve kaviarne a ja si hovorím: „Ježiš Mária, tak toto fakt nepotrebujem počúvať.“ Tak sme si posedeli, pokecali, ale nejako ma neohúril,“ zaspomínala si v relácii #tbt na prvé rande, keď neustále hovoril o tom, čo všetko má. Takými rečami ju však odradil a o opaku ju presvedčil až o pol roka neskôr, keď ju opäť vyskúšal pozvať na večeru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

Iskra pri tlačenke

Na tej vraj zistila, že je to „obyčajné chalanisko“, ktoré na ňu len chcelo zapôsobiť – no ani tam ich láska nezačala. Dlho sa vraj vnímali ako kamaráti, až kým sa nestretli pri osudnej tlačenke.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

