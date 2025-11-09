Milenka sa šplhala po jej chrbte a ona drela pre rodinu. Zuzana Belohorcová druhé šance nedáva
Z manželstva odchádza so vztýčenou hlavou.
„Nemala som úplne ružové okuliare, ale dozvedela som sa to ako posledná. Bol to šok, sklamanie,“ povedala v otvorenom rozhovore Zuzana Belohorcová, ktorá je presvedčená, že aj rozchod by mal mať svoju úroveň. Moderátorka, ktorá roky pôsobila ako sebavedomá tvár šoubiznisu, tentokrát prehovorila bez pozlátka – o bolesti, o sklamaniach aj o tom, že lož ju zasiahla práve vo chvíli, keď si myslela, že má doma pevnú oporu.
Len sa vyťahoval
„Muž, ktorý sa hrá na džentlmena, by sa mal aj po rozchode s partnerkou správať ako džentlmen,“ vravela kedysi po rozchode s Jožkom Vajdom Zuzana Belohorcová, ktorá o pár rokov neskôr našla svoje šťastie. Svojho budúceho manžela Vlastu Hájka poznala už z televízie Nova a hoci naňho spravila dojem, on ju vôbec neohúril.
„Vlasta prišiel za mnou, že by bol rád, keby som bola tvárou jeho značky, ktorú práve robil na českom a slovenskom trhu. Tak sme si povedali, že si dáme večeru. To boli také tie kecy, že som obyčajný chalan, mám ferrari, mám obchod s oblečením, dve kaviarne a ja si hovorím: „Ježiš Mária, tak toto fakt nepotrebujem počúvať.“ Tak sme si posedeli, pokecali, ale nejako ma neohúril,“ zaspomínala si v relácii #tbt na prvé rande, keď neustále hovoril o tom, čo všetko má. Takými rečami ju však odradil a o opaku ju presvedčil až o pol roka neskôr, keď ju opäť vyskúšal pozvať na večeru.
Iskra pri tlačenke
Na tej vraj zistila, že je to „obyčajné chalanisko“, ktoré na ňu len chcelo zapôsobiť – no ani tam ich láska nezačala. Dlho sa vraj vnímali ako kamaráti, až kým sa nestretli pri osudnej tlačenke.