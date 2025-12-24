Čarovný prsteň vymenila za objatia detí. Seriálová Arabela obetovala kariéru, aby prežila skutočný život - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Čarovný prsteň vymenila za objatia detí. Seriálová Arabela obetovala kariéru, aby prežila skutočný život
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

SLEDUJE NÁS 206 915 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Čarovný prsteň vymenila za objatia detí. Seriálová Arabela obetovala kariéru, aby prežila skutočný život

— Foto: CSFD.CZ @Česká televize, Jitka Bylinská (seriál Arabela) / CSFD.CZ @Česká televize,Tomáš Svoboda (13. komnata Jany Nagyové)

Seriálová Arabela hovorí, že život v 66 rokoch život len začína.

Kým iné herečky zbierali filmové roly, ona s láskou budovala domov a starala sa o manžela, tri deti a neskôr aj o vnúčatá. Herečka Jana Nagyová, ktorú si celé generácie pamätajú ako čarovnú Arabelu, sa na vrchole kariéry rozhodla pre krok, ktorý zaskočil mnohých. Opustila filmové plátna, aby sa naplno venovala rodine.

„Chcela som deti vychovávať, byť s nimi. Nedokázala som si predstaviť, že by som nevidela, ako rastú,“ priznala pre portál Maminka.cz.

Rodina pred všetkým

Herectvu dala zbohom na dlhých tridsať rokov a uprednostnila svet každodennosti, rodiny a drobných radostí. „Bola som tak vychovaná. U nás doma bol otec, vojak z povolania, hlavou rodiny. Držal nás všetkých pohromade a ja mám to isté v krvi,“ spomína a dodáva, že svoj odchod z hereckého sveta nikdy neoľutovala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Piotrek Gawlinski (@podcastpodspecjalnymnadzorem)

„Opustenie zamestnania, aj keď som ho mala rada, som nevnímala ako obetu,“ vysvetlila. Materstvo pre ňu totiž nebolo únikom, ale splneným snom. Po rokoch sa však predsa len vrátila.

Návrat pred kameru

Najskôr v rozprávke Princ Mamánek, potom v temnom seriáli Studna. Naposledy dokončila natáčanie filmu Šampion, kde si zahrala trénerku legendárneho československého krasokorčuliara Ondreja Nepelu. „Keď pracujem, keď sa pripravujem na rolu, keď môžem tvoriť – vtedy som šťastná,“ hovorí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Milujeme český film (@milujeme_cesky_film)

Nagyová dnes žije v Nemecku, no často sa vracia do Česka i na Slovensko. Najväčší pokoj však nachádza vo Švajčiarsku. „Milujem tamojšie jazerá, čistotu, presnosť, rozumných a úprimných ľudí. Nepredbiehajú sa v tom, čo všetko majú, len si jednoducho pracujú a trávia čas s rodinou,“ povedala pre Maminka.cz.

Láskavá babička

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…