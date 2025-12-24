Čarovný prsteň vymenila za objatia detí. Seriálová Arabela obetovala kariéru, aby prežila skutočný život
Seriálová Arabela hovorí, že život v 66 rokoch život len začína.
Kým iné herečky zbierali filmové roly, ona s láskou budovala domov a starala sa o manžela, tri deti a neskôr aj o vnúčatá. Herečka Jana Nagyová, ktorú si celé generácie pamätajú ako čarovnú Arabelu, sa na vrchole kariéry rozhodla pre krok, ktorý zaskočil mnohých. Opustila filmové plátna, aby sa naplno venovala rodine.
„Chcela som deti vychovávať, byť s nimi. Nedokázala som si predstaviť, že by som nevidela, ako rastú,“ priznala pre portál Maminka.cz.
Rodina pred všetkým
Herectvu dala zbohom na dlhých tridsať rokov a uprednostnila svet každodennosti, rodiny a drobných radostí. „Bola som tak vychovaná. U nás doma bol otec, vojak z povolania, hlavou rodiny. Držal nás všetkých pohromade a ja mám to isté v krvi,“ spomína a dodáva, že svoj odchod z hereckého sveta nikdy neoľutovala.
„Opustenie zamestnania, aj keď som ho mala rada, som nevnímala ako obetu,“ vysvetlila. Materstvo pre ňu totiž nebolo únikom, ale splneným snom. Po rokoch sa však predsa len vrátila.
Návrat pred kameru
Najskôr v rozprávke Princ Mamánek, potom v temnom seriáli Studna. Naposledy dokončila natáčanie filmu Šampion, kde si zahrala trénerku legendárneho československého krasokorčuliara Ondreja Nepelu. „Keď pracujem, keď sa pripravujem na rolu, keď môžem tvoriť – vtedy som šťastná,“ hovorí.
Nagyová dnes žije v Nemecku, no často sa vracia do Česka i na Slovensko. Najväčší pokoj však nachádza vo Švajčiarsku. „Milujem tamojšie jazerá, čistotu, presnosť, rozumných a úprimných ľudí. Nepredbiehajú sa v tom, čo všetko majú, len si jednoducho pracujú a trávia čas s rodinou,“ povedala pre Maminka.cz.