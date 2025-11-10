Otec jej každý deň vravel slová, ktoré by mala počuť každá žena. Hana Lasicová na to nikdy nezabudne - Dobré noviny
Otec jej každý deň vravel slová, ktoré by mala počuť každá žena. Hana Lasicová na to nikdy nezabudne
Otec jej každý deň vravel slová, ktoré by mala počuť každá žena. Hana Lasicová na to nikdy nezabudne

Hana Lasicová s rodičmi.
Hana Lasicová s rodičmi. — Foto: Instagram @hana_lasicova

To, že som spokojná sama so sebou, mi nikdy nikto nevedel vziať, aj keď sa akokoľvek snažil, hovorí.

Mať známych rodičov môže byť niekedy komplikované, no v prípade Hany Lasicovej to bolo od začiatku inak. Detstvo prežila obklopená láskou a hoci na ňu bola mama často prísna, dnes vie, že to bolo pre jej dobro. Nedávno dokonca prezradila, čo si z domácnosti, v ktorej vyrastala, odniesla a nezabúda na to dodnes.

Mala aj svojho anjela strážneho

„Mama a hlavne otec do mňa vštepili silné ženské sebavedomie. Nikdy som doma nepočula – na to nemáš, to sa ti nepodarí, nevyzeráš dobre, toto nenos. Môj otec mi každý deň povedal, akú mám skvelú postavu a ako úžasne vyzerám. Teraz, keď som staršia, si uvedomujem, aké som mala šťastie,“ prezradila v rozhovore pre Madam Eva známa spisovateľka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Lasicova (@hana_lasicova)

Dlhé roky bola súčasťou ich rodiny aj láskavá pestúnka Balti. Rodičovská láska však Hane nikdy nechýbala. Mama s otcom totiž deťom poskytovali dostatok starostlivosti aj napriek tomu, že boli často zaneprázdnení, pričom práve Balti pomáhala so všetkým ostatným. V podcaste To nerieš moja navyše Hana priznala, že bola ako jej anjel strážny, ktorý vynikajúco dopĺňal rodičovskú lásku tou pestúnskou.

Vedeli, že svet bude zasa v poriadku

Jej sebaláska však pramení najmä z toho, čo jej vštepili hviezdni rodičia. „Samozrejme, že vidím, že starnem a občas si aj hovorím, že by som nemusela. Ale to, že som spokojná sama so sebou, mi nikdy nikto nevedel vziať, aj keď sa akokoľvek snažil. Toto sa snažím odovzdať ďalej,“ priznala a zároveň prezradila, akú najvtipnejšiu spomienku na mamu si z detstva uchovala.

