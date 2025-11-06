Dcérkin zrak zachránila jej intuícia. Obľúbená moderátorka až neskôr pochopila, aké mali šťastie
Preventívna prehliadka nič neodhalila.
Niektoré veci matka jednoducho vycíti. A hoci všetky vyšetrenia hovorili, že jej dcérka je v poriadku, moderátorka Dana Čapkovičová tušila, že niečo nesedí a ukázalo sa, že mala pravdu. O zrak svojej Sárky začala bojovať v hodine dvanástej. Ako uvádza portál Najmama.sk, známa tvár spravodajstva TV JOJ a relácie Miláčikovo prehovorila o zdravotných problémoch, ktoré sa im podarilo včas zachytiť len vďaka jej obozretnosti.
Všetko sa zdalo byť v poriadku
Preventívna prehliadka u pediatričky dopadla na jednotku. Žiadne príznaky, žiadne sťažnosti. No keď do rodiny zavítala neter s novými okuliarmi a švagriná jej povedala, že jej zistili tupozrakosť a na jednom oku veľmi výraznú dipotriu, Danu to prinútilo zamyslieť sa.
„V našej rodine sme všetci nosili okuliare. Teraz ich nemám len preto, že som si dala oči zoperovať, ale od školského veku som mala 1 a štvrť dioptrie, súrodenci dokonca ešte viac. Preto som radšej Sárku objednala na špecializované očné vyšetrenie, kde sa vyšetruje aj očné pozadie a na moje prekvapenie sme dostali tú istú diagnózu. Tupozrakosť,“ povedala pre Najmama.sk moderátorka.
Podľa odborníkov ide o častý očný problém u detí, ktorý sa často odhalí len špecializovaným vyšetrením. Bez liečby môže zrak dieťaťa postupne slabnúť, preto je včasná diagnostika kľúčová.