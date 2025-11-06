Dcérkin zrak zachránila jej intuícia. Obľúbená moderátorka až neskôr pochopila, aké mali šťastie - Dobré noviny
Dcérkin zrak zachránila jej intuícia. Obľúbená moderátorka až neskôr pochopila, aké mali šťastie
Dcérkin zrak zachránila jej intuícia. Obľúbená moderátorka až neskôr pochopila, aké mali šťastie

— Foto: Instagram @dana_capkovicova

Preventívna prehliadka nič neodhalila.

Niektoré veci matka jednoducho vycíti. A hoci všetky vyšetrenia hovorili, že jej dcérka je v poriadku, moderátorka Dana Čapkovičová tušila, že niečo nesedí a ukázalo sa, že mala pravdu. O zrak svojej Sárky začala bojovať v hodine dvanástej. Ako uvádza portál Najmama.sk, známa tvár spravodajstva TV JOJ a relácie Miláčikovo prehovorila o zdravotných problémoch, ktoré sa im podarilo včas zachytiť len vďaka jej obozretnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dana Capkovicova (@dana_capkovicova)

Všetko sa zdalo byť v poriadku

Preventívna prehliadka u pediatričky dopadla na jednotku. Žiadne príznaky, žiadne sťažnosti. No keď do rodiny zavítala neter s novými okuliarmi a švagriná jej povedala, že jej zistili tupozrakosť a na jednom oku veľmi výraznú dipotriu, Danu to prinútilo zamyslieť sa.

Ilustračné obrázky.
Prečítajte si tiež: V najzdravšom mieste Talianska robia šesť vecí inak. Nemajú problémy so srdcom a nepotrebujú okuliare

„V našej rodine sme všetci nosili okuliare. Teraz ich nemám len preto, že som si dala oči zoperovať, ale od školského veku som mala 1 a štvrť dioptrie, súrodenci dokonca ešte viac. Preto som radšej Sárku objednala na špecializované očné vyšetrenie, kde sa vyšetruje aj očné pozadie a na moje prekvapenie sme dostali tú istú diagnózu. Tupozrakosť,“ povedala pre Najmama.sk moderátorka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dana Capkovicova (@dana_capkovicova)

Podľa odborníkov ide o častý očný problém u detí, ktorý sa často odhalí len špecializovaným vyšetrením. Bez liečby môže zrak dieťaťa postupne slabnúť, preto je včasná diagnostika kľúčová.

Problém odhalili na poslednú chvíľu

